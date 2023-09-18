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2023-09-18 04:31:56
日報

屯公吊臂車壞車泊路肩 九巴猛撼43人傷

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交通意外 九巴

意外後吊臂車直插九巴下層左方。(洪磊攝)

屯門小欖發生嚴重交通意外，一輛九巴58M線巴士昨下午1時許沿屯門公路往九龍方向行駛期間，在近小欖交匯處前撞向路肩一輛正停泊、有亮起死火燈的吊臂車，釀成43人受傷，包括兩車司機。意外中有一名下層乘客情況嚴重，另有5人傷勢普通包括骨折，其餘則為輕傷。

網上流傳事發片段顯示，涉事吊臂車當時已停泊在路肩，惟遭懷疑收掣不及的九巴猛撼。意外後九巴車頭損毀嚴重，吊臂車部分車身插進九巴下層車廂左前方，玻璃碎散滿一地。

乘客：事發時有人被拋起

九巴車上有一名坐下層近車尾位置的乘客，頭部和頸部受傷，清醒送院治理情況嚴重，意外亦有5人分別上肢、下肢骨折或臉部受傷，傷勢普通，有乘客指事發時巴士突急煞，有人驚慌大叫和被拋起，涉事九巴車長撞車後亦一度被困。九巴回覆指，已派員到醫院慰問傷者，並會配合警方調查。

警方表示，涉事吊臂車司機因認為車輛機件有問題，遂把車停在路肩並亮起死火燈，至於九巴車長則前日休假，昨清晨4、5時開工，事發為其駕駛的第四轉車，將循司機的精神狀態和貨車停泊情況等方向調查意外。另外，屯門、元朗、荃灣和葵青民政事務處，昨因應意外聯同荃灣區關愛隊，分別在4間醫院的急症室設立跨部門援助站。

大嶼山警察電單車私家車相撞

另外，一輛警察電單車沿北大嶼山公路往九龍方向行駛期間，至港鐵小濠灣車廠對開與一輛私家車相撞，電單車事後翻側，並壓住私家車的車尾泵把。

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