屯門七旬婦銀行換新鈔後回家　中年漢搭輕鐵尾隨1公里入屋搜掠

年近歲晚，不少市民都會到銀行兌換新鈔準備封利是。屯門一名77歲婦人在區內一間銀行換新鈔後，一名49歲賊人相信發現她身懷現金，遂尾隨她搭輕鐵到約1公里外的寓所，其後亮出鉸剪威脅入屋大肆搜掠，劫走總值約1.4萬元的財物。警方接報後翻查大量閉路電視片段並鎖定疑犯身份，案發後約兩小時在旺角一輛巴士上尋獲事主，其後以涉嫌「嚴重入屋犯法」拘捕他。

案發於昨日下午1時許，一名77歲婦人中午12時許到屯門區內一間銀行兌換新鈔封利是後，乘搭輕鐵返回翠寧花園的寓所。其時，一名49歲本地男子在銀行尾隨老婦乘輕鐵回家，至老婦抵達家門前男子突亮出一把鉸剪，挾持和威脅她入屋並大肆搜掠，最終劫去單位內約值8,000元的iPhone 12手提電話、5,200元現金、約值1,000元的手袋及八達通財物。

老婦遇劫後馬上報警，屯門警區接報後翻查大量閉路電視和作出情報分析，鎖定男子特徵和逃走方向，再由新界北總區、屯門警區及旺角警區人員採取聯合行動，下午約3時許在港鐵太子站對開一輛巴士上尋獲涉案男子，其後在旺角彌敦道旺角中心對開，以涉嫌「嚴重入屋犯法」拘捕該名49歲黃姓男子，他報稱任職客戶服務員。

籲兌新鈔留意隨近有否可疑人

屯門警區刑事部署理總督察陳學麟指，已經起回所有失物及疑犯作案時所用鉸剪，又相信他在銀行已注意到老婦身懷現金，因此一直尾隨。被捕人正被扣留調查，案件交由屯門警區刑事調查隊第七隊跟進。陳學麟強調，嚴重入屋犯法罪是嚴重罪行，一經定罪最高刑罰為終身監禁，又呼籲市民兌換鈔票時要留意身邊有否可疑人物，如有發現應致電報警。