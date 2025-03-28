屯門中學交流團被揭疑造偽證夜遊　校方稱嚴肅跟進望給予空間(有片)

本地中學內地交流團再發生醜聞。有社交平台專頁在周四（27日）揭發，屯門一間中學多名學生在廣東梅州考察期間，擅自在凌晨時段外出，並疑無牌駕駛及偽造證件到當地的夜場消遣。涉事學校回覆《am730》表示，正深入了解並會按校本訓輔機制作出嚴肅跟進，希望各界給予學校及學生足夠空間，讓校方盡快為學生作出跟進。
社交平台專頁「教育刺針」在周四晚發布帖文，揭露有關事件。報道指有關片段來自屯門鐘聲慈善社胡陳金枝中學的一個3日梅州考察團。該團是在星期二（25日）出發，之後有學生上載一段行程的短片。從影片見到，學生表示他們在確認了教師凌晨巡視完就不會再查房後，當晚幾名學生漏夜離開酒店。幾名學生之後尋找電動單車外出，之後影片聲稱他們在「P圖」偽造證件，騙過了夜店外的守衛後，成功潛入夜店活動。
依據內地法律，娛樂場所需要年滿18歲人士方可進入，但僅場所需要受到處分。被指涉事的胡陳金枝中學回應《am730》的查詢時表示，有關學生擅自離開酒店後，幸好可以安全回來。並表示「學校已就事件深入了解，並會按校本訓輔機制作出嚴肅跟進。」學校指：「希望各界給予學校及學生足夠空間，讓校方盡快為學生作出跟進，並加強學生的正確價值觀、行為和公民意識，讓學生有改過的機會。」
教育局：高度關注事件
至於教育局回覆《am730》指，局方高度關注事件，並已在知悉後即時聯絡學校跟進。局方指「為確保考察團團員認真投入參與考察活動，教育局一直要求承辦機構在行程前簡介會詳細向參加者介紹活動內容、行程及注意事項，並提醒他們遵守考察團的規則。」教育局表示會繼續提醒機構及學校，應敦促學生嚴格遵循相關規則。