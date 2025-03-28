屯門中學交流團被揭疑造偽證夜遊　校方稱嚴肅跟進望給予空間(有片)

屯門一間中學的交流團被揭發有學生偽造證件到內地夜遊。(影片截圖)

本地中學內地交流團再發生醜聞。有社交平台專頁在周四（27日）揭發，屯門一間中學多名學生在廣東梅州考察期間，擅自在凌晨時段外出，並疑無牌駕駛及偽造證件到當地的夜場消遣。涉事學校回覆《am730》表示，正深入了解並會按校本訓輔機制作出嚴肅跟進，希望各界給予學校及學生足夠空間，讓校方盡快為學生作出跟進。

社交平台專頁「教育刺針」在周四晚發布帖文，揭露有關事件。報道指有關片段來自屯門鐘聲慈善社胡陳金枝中學的一個3日梅州考察團。該團是在星期二（25日）出發，之後有學生上載一段行程的短片。從影片見到，學生表示他們在確認了教師凌晨巡視完就不會再查房後，當晚幾名學生漏夜離開酒店。幾名學生之後尋找電動單車外出，之後影片聲稱他們在「P圖」偽造證件，騙過了夜店外的守衛後，成功潛入夜店活動。