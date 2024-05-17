屯門中學持刀傷人案｜校方稱涉案女生文靜沒異樣 未收過與傷者爭執報告

位於屯門的中華基督教會何福堂書院發生傷人案，警方昨午3時許接報，一名中二級13歲男生被一名13歲女同學以長約30厘米的生果刀襲擊，導致肩部、背部及手部受傷，清醒送往屯門醫院治理。女生涉嫌傷人被捕，案件由屯門警區刑事調查隊跟進，未知雙方有否結怨。據了解，男生與女生是中二級同班同學，男生坐在女生前方相隔約兩行座位距離。教育局表示十分關注事件，已即時向有關學校了解情況，而學校亦已啓動危機處理小組跟進，會為有需要的學生、家長及教職員提供輔導服務。教育局會繼續與學校保持緊密聯絡，提供適切的支援和協助。

案發後情緒平靜 被老師制服沒反抗

校方表示因事態嚴重，已交由警方調查，現階段不宜作出任何揣測或評論。副校長接受港台查詢時表示，事發在最後一節課，男同學坐在班房較前位置，女同學坐在中間，手持利器襲擊男生，事發經過持續約10秒，案發後女同學情緒平靜，被老師制服時沒反抗。副校長表示，女學生平日文靜，案發前沒有異樣，亦沒有收過兩人有爭執的報告。

學校立即疏散班房內的學生，並即時啟動「危機處理小組」，校長、副校長及社工昨日輔導全班學生，並致電每名學生家長，今早再透過班主任通知全校學生，了解學生需要。全校教師、輔導主任以及教育心理學家已準備向有需要同學提供輔導，協助他們疏導情緒。