屯門中學持刀傷人案｜13歲女生襲男同學被控傷人罪 今日上午提堂

位於屯門的中華基督教會何福堂書院發生傷人案，警方昨午3時許接報，一名中二級13歲男生被一名13歲女同學以長約30厘米的生果刀襲擊，導致肩部、背部及手部受傷，清醒送往屯門醫院治理。涉事女學生昨日已被暫控一項傷人罪，案件已於今日（17日）上午在屯門裁判法院提堂。

校方稱涉案女生文靜沒異樣 未收過與傷者爭執報告

據了解，男生與女生是中一及中二均是同班同學，男生昨日坐在女生前方相隔約兩行座位距離。教育局表示十分關注事件，已即時向有關學校了解情況，而學校亦已啓動危機處理小組跟進，會為有需要的學生、家長及教職員提供輔導服務。教育局會繼續與學校保持緊密聯絡，提供適切的支援和協助。