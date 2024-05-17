屯門中學持刀傷人案｜13歲女生襲男同學被控傷人罪 今日上午提堂

位於屯門的中華基督教會何福堂書院發生傷人案，警方昨午3時許接報，一名中二級13歲男生被一名13歲女同學以長約30厘米的生果刀襲擊，導致肩部、背部及手部受傷，清醒送往屯門醫院治理。涉事女學生昨日已被暫控一項傷人罪，案件已於今日（17日）上午在屯門裁判法院提堂。
校方稱涉案女生文靜沒異樣 未收過與傷者爭執報告
據了解，男生與女生是中一及中二均是同班同學，男生昨日坐在女生前方相隔約兩行座位距離。教育局表示十分關注事件，已即時向有關學校了解情況，而學校亦已啓動危機處理小組跟進，會為有需要的學生、家長及教職員提供輔導服務。教育局會繼續與學校保持緊密聯絡，提供適切的支援和協助。
案發後情緒平靜沒反抗 聽從老師勸說放下利刀
校方表示因事態嚴重，已交由警方調查，現階段不宜作出任何揣測或評論。副校長今早向傳媒表示，事發在最後一節課轉堂期間，男同學坐在班房較前位置，女同學突然從後手持利器襲擊男生，事發經過持續約10秒，案發後女同學情緒平靜，當時在場的兩名女老師即時制止，女同學沒有反抗並聽從老師勸說放下利刀。
女學生平日文靜，曾接受輔導，但沒有傷人或收到情緒病記錄，案發前亦沒有異樣，訓導老師亦沒有收過兩人有爭執的報告。
學校立即疏散班房內的學生，並即時啟動「危機處理小組」，校長、副校長及社工昨日輔導全班學生，並致電每名學生家長，今早再透過班主任通知全校學生，了解學生需要。全校教師、輔導主任以及教育心理學家已準備向有需要同學提供輔導，協助他們疏導情緒。