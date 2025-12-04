屯門中學遊學團訪311地震遺址被指過嘈　校長為事件致歉

雖然中日關係緊張，有中學取消了去日本的遊學團改去內地，但仍有本地中學成團。在日前，屯門迦密唐賓南紀念中學就去日本仙台參觀，並到訪日本311大地震的遺址。有香港的遊客在社交平台上，指責學生在當地嘈吵，引起同在當地的日本遊客不快。事後更有人回應認為團隊並不算太過吵鬧，而中學校長回應《am730》表示承認學生造成當地遊客不安並致歉。 周二(2日)在社交平台Threads上，有網民表示身處於仙台市立荒濱小學，遇到了一批香港的中學生。網民表示，她見到一班中學學生在校舍內「嘻嘻哈哈，好似當咗遊樂場咁」，令到同場地內的日本遊客以及自衛隊人員感到不快。由於當地是地震遺址，目的是展示311地震時的災害，並非一般博物館，因此網民批評他們行為「樣(影)衰香港人」。網民又透露，她有嘗試去找學校的教師商量，但沒有找到，僅找到導遊反映事件。網民表示，希望香港人能尊重他人，並舉例稱：「如果宏福苑日後保留成為遺址，比（畀）後世去參觀，而你遇到一班學生喺度笑笑鬧鬧，你個心好過咩？」

導遊指毋須上網公審 在帖文下方，有疑為遊學團的導遊留言。她表示：「你又知唔知我做緊乜我就係喺個group度叫佢哋安靜一啲，唔好影響咗呢度嘅氛圍。」她又表示：「你係完全可以喺嗰個場地喺嗰個場面去話嗰啲好嘈嘅學生，而唔係而家好似喺度公審咁樣，咁樣又對我哋公平咩？你自己一個人喺度講，你其他回應者就喺度決定晒所有人係唔係真係喺度當遊樂場。我唔可以完全否認佢哋有啲嘈嘅地方。但係如果你即刻同佢講我覺得佢哋係即刻會收聲，小朋友需要教育唔係公審。而且我可以話俾(畀)你聽呢班小朋友佢哋完全冇一種侵犯或者褻瀆嘅態度，有啲佢哋要負責拍片，去介紹同埋講返感受。有啲可能真係唔關佢事，佢嘈咗少少……點解你唔立即同佢哋講教育埋佢哋呢？到咗你落嚟架車度同我哋講，佢哋亦都唔係繼續嘈，係立即收聲同離開。都需要你咁樣post出嚟？」 或向教育局投訴 事後該網民回應指出，自己無法知道團的老師和導遊身份，並稱誤會了那位導遊「黑面」，不過她表示自己並不期待要對學生作出指責，因為這應是教師的責任。她表示，事實上當事狀況的聲浪嘈吵，學校在出發前應說明有關地方的來歷，並表示這不是可以吵鬧的地方。她又指考慮到有關回應，可能會向教育局投訴。網民事後發現，有關的學校是位於屯門的迦密唐賓南紀念中學。

學校表示 會再提醒學生 尊重當地文化避免影響他人 《am730》向迦密唐賓南紀念中學查詢，並在周三(3日)獲得校長的回覆，他們表示「我們對本校學生在參觀期間或曾令當地遊客感到不安，謹致以誠摯歉意。」學校指，今次遊學團的其中一個目標，是讓學生認識天災對生態及民生的影響。出發前已向學生提供相關資料及指導，並安排學習任務。進入校園參觀前，師長亦再次向學生講解該校的歷史意義，並提醒他們專心學習、注意言行。學校解釋由於每位學生的學習任務不同，研習時需分散於各處。學校3位隨團老師分別在不同樓層指導學生，或因此令發文者未能即時找到老師。而當時有學生身體不適，由香港領隊留在旅遊巴士陪同照顧。相信發文者登上旅巴時因此找到領隊。並指因為領隊需照顧學生，只能以WhatsApp通知老師；同時，當地導遊亦立即轉告隨團老師。隨團老師亦即時提醒學生注意言行。 ▼仙台市立荒濱小學遺址改建成紀念館▼

學校表示事件或發生於參觀的末段，個別已完成學習任務的學生在遊覽時或有聲量過大，造成滋擾。對此深表歉意，並會再次提醒及教導學生尊重當地居民與文化，避免影響他人。另外對於留言回應的領隊，學校表示領隊雖曾與發文者親自接觸，惟其於社交媒體之回應僅屬她個人感受，並不代表學校立場。導遊亦非學校教職員。學校表示，對學生的行為可能造成的不安致歉。並將持續加強學生的教育與指導，確保他們在外地活動中展現良好品格與態度。 地點為311地震海嘯後僅存校舍 事件的仙台市立荒濱小學，距離海邊只有700米，在2011年日本311大地震中遭受約9米高的海嘯衝擊，海水一直淹至學校2樓。沖毀附近一條約2,200人的村落，僅留下荒濱小學的校舍，校舍當時曾有320人避難，包括師生和附近居民。學校在2017年變成地震遺址公開予遊客參觀，並呈現水退後海嘯衝擊的痕跡，包括破損天花板和地磚、變形欄杆、停留在2011年的年曆等，以及介紹荒濱地區歷史、展示受災照片、未來預防災難的措施和設備等。