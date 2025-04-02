屯門兩女坐電動單車逆線「任我行」 鐵騎士：返入去啊！

屯門有少女騎電動單車載另一名穿睡衣少女，晚上在馬路上逆線行走，險撞迎頭而來的汽車，一名鐵騎士大叫勸止：「返入去，返入去啊！」但兩女仍停留在馬路上「任我行」，最後橫越多條行車線絶塵而去。(Threads影片)

社交平台流傳影片，屯門有少女騎電動單車載另一名穿睡衣少女，晚上在馬路上逆線行走，險撞迎頭而來的汽車，一名鐵騎士大叫勸止：「返入去，返入去啊！」但兩女仍停留在馬路上「任我行」，最後橫越多條行車線絶塵而去。

有網民在社交平台Threads發布兩段影片，樓主寫道：「呢兩個遲(早)變孝順女加害X死啲司機。」他指電單車鐵騎士有大好聲叫佢上返行人路 ，之後揸住架電動車個女仔話：「乜嘢話」