屯門兩女坐電動單車逆線「任我行」 鐵騎士：返入去啊！

社交平台流傳影片，屯門有少女騎電動單車載另一名穿睡衣少女，晚上在馬路上逆線行走，險撞迎頭而來的汽車，一名鐵騎士大叫勸止：「返入去，返入去啊！」但兩女仍停留在馬路上「任我行」，最後橫越多條行車線絶塵而去。
有網民在社交平台Threads發布兩段影片，樓主寫道：「呢兩個遲(早)變孝順女加害X死啲司機。」他指電單車鐵騎士有大好聲叫佢上返行人路 ，之後揸住架電動車個女仔話：「乜嘢話」
事發地點在屯門藍地，兩名少女騎著電動單車，逆線在馬路上行走，於轉彎燈口前欲走出大路，惟正與迎面而來的汽車相逢，有汽車響咹，亦有巴士經過，一名鐵騎士入彎時指著行人路，向少女叫道：「返入去！返入去啊！」兩女即時下車，將電動單車停在馬路邊看手機，似乎在研究路綫，另一段影片看到兩名少女其後再騎電動單車，橫越多條行車線絶塵而去。
網民怒斥害己害人 「唔好累司機」
網民留言怒斥兩女無視法紀害己害人：「逆線高速衝燈超載樣樣齊」、「兩件白痴想轉上元朗公路定報紙頭版？單車徑無人無車，富泰又有燈位過馬路，唔該唔好累司機撞死佢哋。」、「呢個位之前都撞過亂過馬路嘅人」、「差佬做野未，周街電動車」、「唔好累人啦，電動單車行逆線。」、「見過佢地好似喺富泰住架」。
最高罰款1萬及監禁12個月
警方此前向公眾重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。