屯門公路九巴58M線猛撼吊臂車　43人受傷有人傷勢嚴重

【18:38更新】屯門小欖發生嚴重車禍。下午1時許，一輛九巴58M線巴士沿屯門公路往九龍方向行駛期間，至小欖交匯處前突撞向一輛正停泊路肩的吊臂車，造成43人受傷包括兩車司機。

乘客：車內有人被拋起

網上流傳事發片段顯示，涉事吊臂車當時已停泊在路肩，惟遭懷疑收掣不及的九巴猛撼。意外後九巴車頭損毀嚴重，吊臂車部分車身插進九巴下層車廂左前方，玻璃碎散滿一地。多輛救護車接報後隨即趕赴現場，並在路面設置分流站。

九巴車上有一名坐下層近車尾位置的乘客，頭部和頸部受傷，清醒送院治理情況嚴重，意外亦有5人分別上肢、下肢骨折或臉部受傷，傷勢普通，有乘客指事發時巴士突然急煞，乘客驚慌大叫，更有乘客被拋起。涉事九巴車長撞車後亦一度被困，需要由消防員救出。