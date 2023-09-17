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2023-09-17 18:38:12

屯門公路九巴58M線猛撼吊臂車　43人受傷有人傷勢嚴重

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屯門公路有九巴猛撼吊臂車，車頭嚴重損毀。(洪磊攝)

【18:38更新】屯門小欖發生嚴重車禍。下午1時許，一輛九巴58M線巴士沿屯門公路往九龍方向行駛期間，至小欖交匯處前突撞向一輛正停泊路肩的吊臂車，造成43人受傷包括兩車司機。

乘客：車內有人被拋起

網上流傳事發片段顯示，涉事吊臂車當時已停泊在路肩，惟遭懷疑收掣不及的九巴猛撼。意外後九巴車頭損毀嚴重，吊臂車部分車身插進九巴下層車廂左前方，玻璃碎散滿一地。多輛救護車接報後隨即趕赴現場，並在路面設置分流站。

九巴車上有一名坐下層近車尾位置的乘客，頭部和頸部受傷，清醒送院治理情況嚴重，意外亦有5人分別上肢、下肢骨折或臉部受傷，傷勢普通，有乘客指事發時巴士突然急煞，乘客驚慌大叫，更有乘客被拋起。涉事九巴車長撞車後亦一度被困，需要由消防員救出。

屯門公路巴士與吊臂車相撞 巴士30名乘客受傷 司機被困在車內 (洪磊攝) 屯門公路有九巴與吊臂車相撞，超過30人受傷。(洪磊攝) 屯門公路有九巴與吊臂車相撞，超過30人受傷。(洪磊攝)

警：九巴車長昨日休假

警方交代案情時表示，涉事吊臂車司機因認為車輛機件有問題，遂把車停在路肩並亮起死火燈，至於九巴車長則昨日休假，昨清晨4、5時開工，事發為其駕駛的第四轉車，將循司機的精神狀態和貨車停泊情況等方向調查意外。

九巴回覆《am730》表示，下午大約1時一輛58M線巴士於屯門公路往九龍方向，與一輛吊臂車發生交通意外，事件中43人受傷，九巴已派員到醫院慰問傷者，並會配合警方調查。

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