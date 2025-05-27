屯門公路爆水管封兩線 晚上11時後多個屋苑停水(附詳細名單)

【19:47更新】 屯門公路發生爆水管事故，區內多個屋苑及3間醫院，預計晚上11時起暫停食水供應，醫院服務暫時未受影響。水務署安排多部水車及水箱，提供臨時食水。屯門區區議員徐帆估計停水會影響約15萬名居民，區內公共屋邨已經為大廈的水箱注滿水，在停水期間為居民供水，希望將影響減至最低。 區議員估計停水影響約15萬名居民 水務署表示，預計約於今晚(27日)11時起需要暫停於屯門區北部、皇珠路以北、震寰路及青松觀路交界以南，及屯門河以西北全部樓宇的食水供應。部分樓宇備有水缸，所以仍能維持供水一段時間，實際停水時間視乎樓宇水缸原有的儲水。水務署已就有關停水安排超前部署，由現在至11時，水務署會安排8輛水車及120個水箱，在停止供水前到現場為受影響居民提供臨時食水供應。

屯門碼頭附近一帶的沖廁水供應亦已經暫停。水務署已與當區區議員及關愛隊保持密切聯繫，在有需要時為受影響用戶提供適切協助。水務署工程團隊正全力進行搶修，以爭取在明早清晨時分或之前恢復相關食水供應，並爭取於早上交通繁忙時段前全面重開屯門公路。 署方正密切跟進相關工程進展，並會於稍後時間提供進一步更新。署方對是次事故為市民及駕駛人士帶來的不便深表歉意。 新界西醫院聯網發言人表示，水務署已調派水車為屯門醫院、青山醫院及小欖醫院提供臨時食水支援，醫院亦會採取應變措施，控制食水用量。屯門醫院、青山醫院及小欖醫院服務暫時不受影響。

屯門公路有水管爆裂。周一(26日)晚上11時許，屯門公路往元朗方向近兆康港鐵站對開，地底一條水管爆裂，現場路段快線及中線暫時封閉，至今晨6時，搶修工作仍未完成。運輸署表示，因水管爆裂，屯門公路(往元朗方向)近兆康港鐵站的快線及中線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。消息指，由於涉事水管為主要供水管，若閂上水掣，或造成大範圍停水。 水務署今日（27日）下午4時表示，工程團隊現已確認涉事水管的漏點在屯門公路慢線下，計劃展開臨時道路恢復工程，並於下午6時前重開中線及快線。水務署續指，晚上8時交通繁忙時段高峰後，工程團隊將暫時封閉慢線，並在晚上9時暫時封閉中線，以進行食水主幹管的維修工程，以爭取明日早上交通繁時段前全面重開屯門公路。署方強調，會正密切跟進相關工程進展，並會於稍後時間提供進一步更新；又為市民及駕駛人士帶來的不便深表歉意，並感謝各方的耐心與配合。