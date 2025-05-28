屯門公路爆水管 入夜區內大範圍停水 水務署水車水箱支援 冀今早復供水

屯門公路往元朗方向近兆康港鐵站對開，前晚深夜地底一條水管爆裂，至昨晚仍在搶修。由於涉事水管的漏點在屯門公路慢線，水務署工程團隊昨晚暫時封閉慢線和中線方便施工。受爆水管影響，昨晚11時後，多條屋邨和屋苑暫停供應食水和廁所水，包括區內3間醫院，署方安排水車和水箱到現場提供食水。水務署表示，爭取在今早清晨時分或之前恢復相關食水供應，並盼於早上交通繁忙時段前全面重開屯門公路。
周一(26日)晚上11時許，屯門公路往元朗方向近兆康港鐵站對開，地底一條水管爆裂，搶修工程至昨晚仍進行。受爆水管影響，屯門昨晚11時起多處暫停食水。水務署在停水前已安排8輛水車及120個水箱到受影響屋邨及屋苑，供居民取水以備不時之需。
暫停食水的範圍包括屯門區北部、皇珠路以北、震寰路及青松觀路交界以南，及屯門河以西北全部樓宇。受影響的包括大興邨、山景邨、良景邨、大興花園1及2期和澤豐花園等多條屋邨和屋苑。兩間酒店分別為屯門貝爾酒店和屯門悅品度假酒店，同樣受影響。此外，屯門碼頭附近一帶的沖廁水供應亦須暫停，受影響的範圍包括楊青路、橫山路、興才街和龍門路等多個地方。
3間醫院服務不受影響
另外，屯門醫院、青山醫院和小欖醫院均屬受影響範圍。新界西醫院聯網發言人表示，水務署已調派水車為3間醫院提供臨時食水支援，醫院亦會採取應變措施，控制食水用量，醫院服務暫不受影響。
實政圓桌地區總幹事莊豪鋒的社交專頁所貼照片可見，未入夜時水務署已在受影響範圍內安排水箱。水務署稱，已與當區區議員及關愛隊保持密切聯繫，在有需要時為受影響用戶提供適切協助。水務署工程團隊正全力進行搶修，以爭取在今早清晨時分或之前恢復相關食水供應，並爭取於早上交通繁忙時段前全面重開屯門公路。署方對是次事故為市民及駕駛人士帶來的不便深表歉意。
水務署昨午4時稱，工程團隊已確認涉事水管的漏點在屯門公路慢線下；至昨晚8時和9時，封閉慢線和中線，以維修食水主幹管。