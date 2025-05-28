屯門公路爆水管 入夜區內大範圍停水 水務署水車水箱支援 冀今早復供水

屯門公路往元朗方向近兆康港鐵站對開，前晚深夜地底一條水管爆裂，至昨晚仍在搶修。由於涉事水管的漏點在屯門公路慢線，水務署工程團隊昨晚暫時封閉慢線和中線方便施工。受爆水管影響，昨晚11時後，多條屋邨和屋苑暫停供應食水和廁所水，包括區內3間醫院，署方安排水車和水箱到現場提供食水。水務署表示，爭取在今早清晨時分或之前恢復相關食水供應，並盼於早上交通繁忙時段前全面重開屯門公路。

周一(26日)晚上11時許，屯門公路往元朗方向近兆康港鐵站對開，地底一條水管爆裂，搶修工程至昨晚仍進行。受爆水管影響，屯門昨晚11時起多處暫停食水。水務署在停水前已安排8輛水車及120個水箱到受影響屋邨及屋苑，供居民取水以備不時之需。