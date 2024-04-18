屯門公路車禍｜私家車屯公高速撞壆復反彈　撼龍門架斷開兩截全數3人不治

屯門公路發生3死嚴重車禍。今日(18日)凌晨約3時半，一輛載有2男1女的私家車沿屯門公路往荃灣方向行駛，駛至小欖的懲教署已婚宿舍對開時懷疑失控，撞向路旁石壆後猛撼龍門架後斷開兩截，零件四散。事後車上兩名乘客被拋出車外、男司機被困，由其他途經駕駛人士發現報警求助。

救援人員到場後，發現1男1女乘客倒臥地上昏迷不醒，隨即為二人急救，再由救護車送屯門醫院搶救，其中26歲陳姓男乘客延至凌晨4時06分證實不治，車內25歲鄧姓男司機由消防員救出後，被救護員當場證實明顯死亡，用白布遮蓋遺體。

涉事龍門架事後染有血漬，警方亦在距離龍門架約12米外的石壆發現有撞花痕跡，將案件列作「致命交通意外」跟進，新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。至於23歲伍姓女乘客送院搶救後，亦延至上午9時19分證實不治。受事件影響，屯門公路往荃灣方向交通一度受阻。

車Cam片顯示撞右邊後翻轉兩圈

網上事後流傳一段車Cam影片，可見事發於凌晨約3時18分，對面行車線一輛私家車先撞向右邊的分隔石壆，再向左邊行車線翻轉兩圈，最後撞向左邊的龍門架，一帶當時亦揚起大量塵土。