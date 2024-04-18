屯門公路車禍｜26歲男遊泰回港送手信遇禍　遺癌父孤苦無依「走嗰個係我就好」

屯門公路發生一宗奪命車禍，一輛私家車上3人全部斃命，包括25歲姓鄧男司機、26歲姓陳男乘客及23歲姓伍女乘客。其中26歲男死者陳嘉韜的父親向傳媒表示，兒子與朋友昨日才遊泰回港，晚上9時許回家，在家中放下一些泰國杯麵手信，11時許再外出送手信予朋友，詎料凌晨時分在屯門公路遇到車禍命喪輪下。陳父自言今晨才得悉噩耗，暫時尚未知意外詳情，亦不認識男司機及女乘客。

父子二人相依為命

65歲的陳父患有大腸癌，約十年前與妻子分開後，一直與兒子相依為命。他表示兩父子均不善辭令，但彼此關心「我由細湊到佢大……我同佢好少傾偈，佢好關心我，但係唔會開聲囉，我都係咁。」又指，兒子活潑，樂於幫助朋友。如今失去相依為命多年的兒子，陳父神情憂傷，更無奈道：「走嗰個係我就好。」