屯門公路轉車站10巴士線已改道緩擠塞　一文睇清路線列表

屯門公路巴士轉乘站啟用近10年，方便區內居民轉車往返市區。隨屯門人口增加、巴士班次增加，繁忙時間巴士便需要稍事排隊輪候入站，以接載轉車乘客。運輸及物流局長林世雄昨(6日)早上到轉車站實地視察，並跟進地區訴求。

兩方向轉車站每日3.7萬人用

運輸及物流局表示，現共有58條巴士路線途經轉車站，每日往九龍和屯門方向分別有約1.6萬和2.1萬人次使用轉乘站。由於轉乘站於繁忙時段的使用較頻繁，或出現車流緩慢的情況，運輸署已與專營巴士公司商討跟進，並推行了3項改善措施。

有關措施包括安排10條往返機場/北大嶼山及新界西北的巴士路線，改行屯門——赤鱲角隧道，同時理順部分巴士線在轉乘站的停站位置。同時，署方已要求巴士公司上、下午繁忙時間派員到場，協助乘客上落和協調車流。政府並將分階段在往屯門和九龍方向車站，分別加建一個及兩個巴士停車處，工程預計明年內完成。