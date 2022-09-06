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2022-09-06 20:21:00

屯門公路轉車站10巴士線已改道緩擠塞　一文睇清路線列表

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林世雄(左一)昨日早上繁忙時間到屯門公路巴士轉乘站實地視察。(運輸及物流局FB)

林世雄(左一)昨日早上繁忙時間到屯門公路巴士轉乘站實地視察。(運輸及物流局FB)

屯門公路巴士轉乘站啟用近10年，方便區內居民轉車往返市區。隨屯門人口增加、巴士班次增加，繁忙時間巴士便需要稍事排隊輪候入站，以接載轉車乘客。運輸及物流局長林世雄昨(6日)早上到轉車站實地視察，並跟進地區訴求。

兩方向轉車站每日3.7萬人用

運輸及物流局表示，現共有58條巴士路線途經轉車站，每日往九龍和屯門方向分別有約1.6萬和2.1萬人次使用轉乘站。由於轉乘站於繁忙時段的使用較頻繁，或出現車流緩慢的情況，運輸署已與專營巴士公司商討跟進，並推行了3項改善措施。

有關措施包括安排10條往返機場/北大嶼山及新界西北的巴士路線，改行屯門——赤鱲角隧道，同時理順部分巴士線在轉乘站的停站位置。同時，署方已要求巴士公司上、下午繁忙時間派員到場，協助乘客上落和協調車流。政府並將分階段在往屯門和九龍方向車站，分別加建一個及兩個巴士停車處，工程預計明年內完成。

多條屯門區巴士路線均停靠屯門公路巴士轉乘站。(資料圖片) 龍運巴士E33線2020年底之前，曾途經屯門公路巴士轉乘站。(資料圖片)

運輸署回覆查詢時表示，有10條往返機場/北大嶼山及新界西北的巴士路線，已由2020年12月至2021年7月起改行屯門——赤鱲角隧道。

  • A33：屯門公路轉車站 - 機場(地面運輸中心)
  • A33X：屯門(富泰邨) - 機場(地面運輸中心)
  • A33P：由A34號線(洪水橋(洪元路) - 機場(地面運輸中心))取代
  • E33：屯門巿中心 - 機場(地面運輸中心)
  • E33P：兆康站(南) - 機場(地面運輸中心)
  • NA33：屯門(富泰邨) - 國泰城
  • N30：元朗站 - 機場(暢達路)
  • N30S：合併為N30
  • N30P：合併為N30
  • R33：屯門站 - 迪士尼樂園
林世雄(左二)昨日早上繁忙時間到屯門公路巴士轉乘站實地視察。(運輸及物流局FB) 林世雄(右二)昨日早上繁忙時間到屯門公路巴士轉乘站實地視察。(運輸及物流局FB)

將一併檢視設泊車轉乘設施可行性

運輸及物流局指，隨着屯門區人口增長，不少地區聲音均反映希望能擴闊轉乘站。運輸署會繼續密切監察轉乘站運作情況，在考慮可否安排更多合適巴士路線改道不經轉乘站時，會避免減少個別分區的轉乘選項。

當局又稱，日後就巴士轉乘站及其毗鄰地區進行發展規劃研究時，將考慮一併檢視改善巴士轉乘站和提供泊車轉乘設施的可行性。

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