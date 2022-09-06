屯門公路轉車站10巴士線已改道緩擠塞　一文睇清路線列表

屯門公路巴士轉乘站啟用近10年，方便區內居民轉車往返市區。隨屯門人口增加、巴士班次增加，繁忙時間巴士便需要稍事排隊輪候入站，以接載轉車乘客。運輸及物流局長林世雄昨(6日)早上到轉車站實地視察，並跟進地區訴求。
兩方向轉車站每日3.7萬人用
運輸及物流局表示，現共有58條巴士路線途經轉車站，每日往九龍和屯門方向分別有約1.6萬和2.1萬人次使用轉乘站。由於轉乘站於繁忙時段的使用較頻繁，或出現車流緩慢的情況，運輸署已與專營巴士公司商討跟進，並推行了3項改善措施。
有關措施包括安排10條往返機場/北大嶼山及新界西北的巴士路線，改行屯門——赤鱲角隧道，同時理順部分巴士線在轉乘站的停站位置。同時，署方已要求巴士公司上、下午繁忙時間派員到場，協助乘客上落和協調車流。政府並將分階段在往屯門和九龍方向車站，分別加建一個及兩個巴士停車處，工程預計明年內完成。
運輸署回覆查詢時表示，有10條往返機場/北大嶼山及新界西北的巴士路線，已由2020年12月至2021年7月起改行屯門——赤鱲角隧道。
- A33：屯門公路轉車站 - 機場(地面運輸中心)
- A33X：屯門(富泰邨) - 機場(地面運輸中心)
- A33P：由A34號線(洪水橋(洪元路) - 機場(地面運輸中心))取代
- E33：屯門巿中心 - 機場(地面運輸中心)
- E33P：兆康站(南) - 機場(地面運輸中心)
- NA33：屯門(富泰邨) - 國泰城
- N30：元朗站 - 機場(暢達路)
- N30S：合併為N30
- N30P：合併為N30
- R33：屯門站 - 迪士尼樂園
將一併檢視設泊車轉乘設施可行性
運輸及物流局指，隨着屯門區人口增長，不少地區聲音均反映希望能擴闊轉乘站。運輸署會繼續密切監察轉乘站運作情況，在考慮可否安排更多合適巴士路線改道不經轉乘站時，會避免減少個別分區的轉乘選項。
當局又稱，日後就巴士轉乘站及其毗鄰地區進行發展規劃研究時，將考慮一併檢視改善巴士轉乘站和提供泊車轉乘設施的可行性。