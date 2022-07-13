屯門友留意｜城巴將開辦6條新路線  3條繁忙時段來往尖沙咀觀塘上水

城巴將於本周日(17日)起為屯門開辦提供全日服務的50M循環路線，連接屯門北及屯門中；並於下周一(18日)起開辦50、55及56號線，為顧客提供前往油尖旺、九龍東及北區的繁忙時段服務。城巴計劃於今年內因應顧客需求，將部分路線提升為全日服務，為屯門的顧客帶來新的出行選擇。
兩條全新過海線今年內開辦
率先開辦的50M號線將提供連接屯門54區及屯門站的區內巴士服務；50、55及56號線，將分別提供直接往來屯門54區與尖沙咀、觀塘及上水的特快服務。另外兩條往來屯門54區及港島的全新過海路線將於今年內稍後時間開辦。
城巴將優先以歐盟6型環保巴士行走新路線，配備全車座椅安全帶、電子穩定控制系統、車速限制減速控制裝置及等離子空氣清新機，並與多條城巴及新巴路線在屯門公路巴士轉乘站及九龍區設有超過190項八達通轉乘優惠，提供更便捷、多元化的交通選擇。
50M號線(往來屯門54區及屯門站)
穿梭屯門區內，提供往來和田邨、菁田邨及屯門站的循環線服務，途經兆康苑、屯門醫院、建生邨、良景邨、田景邨及山景邨。由和田邨開出的班次服務時間為每日上午6時正至晚上11時30分。全程車費為港幣4.9元，設有分段收費。
50號線(往來屯門54區及尖沙咀)
經屯門公路及西九龍走廊快速連接屯門菁田邨、和田邨、欣田邨、兆康苑、紅橋、屯門公路巴士轉乘站、旺角、油麻地、佐敦及尖沙咀。由菁田邨開出的班次服務時間為星期一至五（公眾假期除外）上午7時35分及上午7時55分；由尖沙咀(九龍站)開出的班次服務時間為星期一至五(公眾假期除外)下午6時正及下午6時20分。全程車費為港幣16.2元，設有分段收費。
55號線(往來屯門54區及觀塘)
經屯門公路及長青隧道快速連接屯門菁田邨、和田邨、欣田邨、兆康苑、紅橋、屯門公路巴士轉乘站、黃大仙、九龍灣及觀塘商貿區。由菁田邨開出的班次服務時間為星期一至五(公眾假期除外)上午7時20分；由觀塘碼頭開出的班次服務時間為星期一至五(公眾假期除外)下午6時正。全程車費為港幣17.9元，設有分段收費。
56號線(往來屯門54區及上水)
經元朗公路、新田公路及粉嶺公路快速連接屯門菁田邨、和田邨、欣田邨、兆康苑、上水站、上水廣場及上水(天平邨)。由菁田邨開出的班次服務時間為星期一至五(公眾假期除外)上午7時正；由上水(天平邨)開出的班次服務時間為星期一至五(公眾假期除外)下午6時正。全程車費為港幣14.6元，設有分段收費。