屯門友留意｜城巴將開辦6條新路線  3條繁忙時段來往尖沙咀觀塘上水

城巴將於本周日(17日)起為屯門開辦提供全日服務的50M循環路線，連接屯門北及屯門中；並於下周一(18日)起開辦50、55及56號線，為顧客提供前往油尖旺、九龍東及北區的繁忙時段服務。城巴計劃於今年內因應顧客需求，將部分路線提升為全日服務，為屯門的顧客帶來新的出行選擇。

兩條全新過海線今年內開辦

率先開辦的50M號線將提供連接屯門54區及屯門站的區內巴士服務；50、55及56號線，將分別提供直接往來屯門54區與尖沙咀、觀塘及上水的特快服務。另外兩條往來屯門54區及港島的全新過海路線將於今年內稍後時間開辦。

城巴將優先以歐盟6型環保巴士行走新路線，配備全車座椅安全帶、電子穩定控制系統、車速限制減速控制裝置及等離子空氣清新機，並與多條城巴及新巴路線在屯門公路巴士轉乘站及九龍區設有超過190項八達通轉乘優惠，提供更便捷、多元化的交通選擇。