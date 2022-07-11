屯門友留意｜有過海隧巴將改編號　城巴962系列部分更名952字頭

服務屯門多年的城巴過海路線962系列，將於月底重組，部分分支路線會更改編號。城巴表示，取道掃管芴和深井一帶的962B線將於7月25日起，更改編號為952號線，部分特別班次服務時間將有所調整。現有962S號線和962線由香港黃金海岸往銅鑼灣摩頓台的早上特別班次，同日也會改稱952P線。

至於往返掃管芴和鰂魚涌康怡廣場的962E號線、往返屯門置樂花園及銅鑼灣摩頓台的962N線，則同日起更名為952C線及N952線，服務維持不變。962線系列其餘路線，包括962A、962C、962G、962P、962X和X962線服務維持不變。

屯門過海路線重組詳情

962號線

由屯門(龍門居)開出的班次服務時間將調整為周一至六(公眾假期除外)05:50至07:00

周一至五(公眾假期除外)18:30至19:10由銅鑼灣(摩頓台)開出的班次，將繞經掃管笏路，並於愛琴海岸、掃管笏變電站、掃管笏村、掃管笏路88號及掃管笏增設巴士站

962號線於星期一至五(公眾假期除外)上午繁忙時間由香港黃金海岸開往銅鑼灣(摩頓台)的特別班次將改名為952P號線

962B號線(將改為952號線)

屯門(置樂花園)開出的班次服務時間為周一至五09:14至23:55，周六09:15至23:55，以及周日及公眾假期06:00至23:55；由銅鑼灣(摩頓台)開出的班次服務時間為周一至六09:10至00:30，以及周日及公眾假期06:00至00:30

由屯門(置樂花園)開往金鐘(西)的特別班次服務時間將調整為周一至六(公眾假期除外)06:15至06:49

由豪景花園開往金鐘(西)的特別班次將改由青龍頭(嘉龍村)開出，服務時間為周一至六(公眾假期除外)07:26至09:19

由馬灣碼頭開往金鐘(西)的特別班次服務維持不變

由軒尼詩道近菲林明道開往屯門(置樂花園)的特別班次服務時間為周一至五(公眾假期除外)18:07及18:32

962S號線(將改為952P號線)