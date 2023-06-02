屯門和田邨單位遭閃電擊中 梁榮武：收衫要注意閃電及雷聲相隔時間

屯門和田邨和喜樓一個單位，昨日（1日）早上在黃雨及雷暴警告下遭雷電劈中。前天文台助理台長梁榮武指，閃電非行直線，路線具隨機性及無法預測，提醒市民「落雨收衫」時要注意閃電及雷聲相隔時間，並且不要打通主力牆。

梁榮武：唔好打通主力牆

梁榮武今日在一個電台節目中解釋，閃電會派出「先頭部隊」打通前路，選擇最易方向前進，除了好像今次的「之」字形行走，甚至向上行，路線具隨機性及無法預測，故會出現今次未必能擊中避雷針情況。除了避雷針及避雷系統，大廈的鋼筋及水泥亦有避雷作用，「鋼筋水泥可以令閃電電流唔會走入屋企裡面，所以唔好打通主力牆喇。」而當行雷閃電後，短時間內不應接觸室內金屬物體，包括水龍頭。