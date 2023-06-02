屯門和田邨單位遭閃電擊中 梁榮武：收衫要注意閃電及雷聲相隔時間

屯門和田邨和喜樓一個單位，昨日（1日）早上在黃雨及雷暴警告下遭雷電劈中。前天文台助理台長梁榮武指，閃電非行直線，路線具隨機性及無法預測，提醒市民「落雨收衫」時要注意閃電及雷聲相隔時間，並且不要打通主力牆。
梁榮武：唔好打通主力牆
梁榮武今日在一個電台節目中解釋，閃電會派出「先頭部隊」打通前路，選擇最易方向前進，除了好像今次的「之」字形行走，甚至向上行，路線具隨機性及無法預測，故會出現今次未必能擊中避雷針情況。除了避雷針及避雷系統，大廈的鋼筋及水泥亦有避雷作用，「鋼筋水泥可以令閃電電流唔會走入屋企裡面，所以唔好打通主力牆喇。」而當行雷閃電後，短時間內不應接觸室內金屬物體，包括水龍頭。
如兩者相距少於3秒即閃電位置極近
他又指，雖然從未聽聞在水泥石屎大廈內有人因雷劈受傷，但「落雨收衫」時，可注意閃電及雷聲相隔時間，如兩者相距少於3秒，代表閃電位置與市民身處地方極近；或瀏覽天文台「閃電位置資訊服務」。他指，若閃電位置與所在地極近就先不要「收衫」，「閃電一下後即刻嘭一聲就唔好收衫」。
忌大樹下躲避 盡快前往室內及車廂
至於身處室外，梁榮武直言是聽天由命，沒太多安全之策，除了基本的不要在大樹下躲避，應盡快前往室內及車廂，「市民好鐘意行山，更加要留意閃電位置，閃電位置同你好近，就要躲避。」根據天文台網頁資料顯示，周四全日錄得12,367次雲對地閃電，當中5,783次在新界東出現，屯門和田邨所在的新界西有2,706次，大嶼山有2,397，其餘的1,481次在港島及九龍區出現。