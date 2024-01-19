屯門大興公園抱男童坐大腿疑「有所動作」　警拘39歲漢 (更新)

近日網上流傳一條約１分鐘的短片，影片中一名中年男子坐在長凳上，而一名男童坐在男子的大腿上，男子雙手環抱著男童，用衣服遮住下身，男童則專注玩電話，期間男子疑似對男童「有所動作」，男童亦曾一度用手推開男子的手，目擊者發帖文提醒家長要看管子女。

該名發帖的目擊者表示，以上片段發生在屯門大興公園內，該名男童年約就讀小三、四，當時「見唔對路」於是上前詢問男童，男童表示中年男子不是他的親人，「我問小朋友，個男人有冇摸你，個小朋友根本唔知發生咩事咁……咁樣比人抱住都唔覺得有問題，掛住打機」。

目擊者已經報警備案

目擊者續指，「聽人講，大約知道該男子有孌童癖……我聽我女講，佢男男女女都會跟的，係（喺）學校都好出名了」，眼見事態嚴重，於是帶同影片到警署報案，提醒街坊家長「睇緊啲小朋友」。

一名39歲 中國籍 男子被捕

警方表示，昨日（18日）晚上約8時，有途人於大興邨公眾遊樂場內，目擊一名中國籍男子正對另一名男童進行懷疑猥褻行為。及後，途人到屯門警署報案。經調查後，屯門警區情報組及特遣隊，今日（19日）於大興邨拘捕一名39歲中國籍男子，懷疑與案件有關。案件交由屯門警區刑事調查第一隊處理。