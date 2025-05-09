屯門委任區議員葉吉江認危駕 判200小時社服令停牌半年(更新)

屯門委任區議員葉吉江涉去年8月在上水逆線駕駛私家車，與一輛的士迎頭相撞，被控危駕及醉駕兩罪。他上月16日於粉嶺裁判法院承認一項危險駕駛罪，另一項「在酒類的影響下駕駛汽車」罪則獲撤控。署理主任裁判官香淑嫻將案件押後至今日(5月9日)判刑，以待索取社會服務令報告。 官強調最後機會 署理主任裁判官香淑嫻判刑時指葉的報告內容正面，案發時被告車速緩慢，造成損毀輕微，惟控罪性質嚴重，被告亦非初犯，但考慮他上次犯案已是8年前，指葉過往熱心公益及具良好品格，認為值得給予機會，惟提醒是「最後一次機會」，若被告再犯「唔能夠避免」判監，判被告接受200小時社會服務令、停牌半年，另須自費報讀駕駛改進課程。

民政總署發言人早前回覆稱，若區議員被判逾3個月監禁將喪失資格，而根據履職監察制度，也可對涉及行為失當者啟動調查，署方須待法庭就本案判刑後適當跟進。發言人重申，政府重視區議員品格和誠信操守，對違法違紀者會依法嚴肅處理。



被告早前續准以原有條件5000元保釋。辯方求情指，案發後被告已聘請司機，不再親自駕駛，望法庭念被告對社會的貢獻而輕判。 61歲被告葉吉江，報稱退休人士，2024年獲委任成屯門區區議員。他承認一項危險駕駛罪。控罪指，他於2024年8月1日在上水古洞路近金坑路，在道路上危險駕駛一輛私家車。另一控罪指，他被控於同日同地受酒類的影響，以致沒能力妥當地控制該汽車。控方在庭上播放事發時的行車紀錄儀片段，並指被告有一項8年前的醉駕定罪紀錄，及1項不小心駕駛的交通紀錄。

2017年曾有醉駕記錄 辯方求情指，被告及時認罪，幸案中的士司機沒嚴重受傷，被告亦認為自己在駕駛方面有問題，日後不會再駕駛，並已聘請司機。辯方續指，被告本來從事會計金融工作，又擔任區議員，在新冠疫情時及疫情後也對屯門社區有重大貢獻，另參與香港義工聯盟和惠州社團聯合總會，其同事撰寫求情信指被告長年為「惠州貧困學子」和受災地區募捐，希望法庭網開一面，判處被告非監禁式刑罰，例如社會服務令。 求情指疫情期間為社會作貢獻 案情指，被告當晚約10時許駕駛Tesla Model Y沿古洞路行駛，其車以緩慢但不穩定、「騎住兩條線」的方式前進，並在到達古洞路與金坑路交界的T字路口時逆線右轉，與一輛的士迎頭相撞。的士司機發現被告神情呆滯，且沒回答他的問題。

警員到場調查時，發現被告身上傳出酒味，反應緩慢，「檢查呼氣測試」結果顯示，被告每100毫升呼氣內含47微克酒精，超過法定限度。被告在警誡下保持緘默。意外令的士司機造成頸部扭傷，而被告則聲稱頸部和胸部受傷，二人被送往北區醫院治療。 案件編號：FLCC 2548/2024