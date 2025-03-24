屯門山景邨多層「水線」遭偷銅黨剪斷　逾50住戶恐有觸電風險

屯門山景邨發生大批俗稱「水線」的防漏電地線被人剪斷或偷走事件。警方周日（3月23日）接獲保安報案，指山景邨景安樓多個樓層後樓梯位置，有「水線」被人剪毀，部分更被偷走。警方接報到場後，發現事件至少令超過50戶受影響，增加他們擔心的觸電風險。警方將案件列作「刑事毀壞」跟進。有報道指作案者疑為近日活躍的「偷銅黨」，其目的是為了盜取「水線」當中的銅線變賣，警方全力追緝疑犯下落。「水線」能在單位電器意外漏電時，將電流引到地底，防止住客觸電。

景安、景美樓多層水線被剪 警方昨午4時許接獲保安報案，指山景邨景安樓多層梯間有水線被剪斷偷走，翻查閉路電視片段，暫時未有人被捕，事件動機仍有待調查。至晚上8時許，警方再接報指山景邨景美樓再發現同類事件。社交媒體Facebook山景新氣象貼文，指保安昨巡邏時發現，景安樓19至27樓B翼後梯的水線被剪斷、及偷竊水線，現有關位置位置已全部圍封，管理處已立即報警，案件現已交由警方調查。同時，管理處已安排巡樓記錄並加強巡邏，並通知各保安崗位留意陌生人進入大廈。及後貼文再指景美樓C翼17至20樓後樓梯，有水線被剪斷盜竊。管理處已立即報警，案件已交由警方調查。管理處其後安排保安加強巡邏，通知各保安崗位注意陌生人進入大廈。

區議員：事件已非首次發生 屯門西區議員徐帆向管理公司了解後，指昨午景安樓保安員巡樓期間，發現該座B翼19至27樓後樓梯，有水線被剪斷或偷走。他表示，是次事件已非首次發生，管理公司會加強巡查同邨其他樓宇，防止同類事件發生。管理公司、法團及房署，亦會提醒保安員多加留意有否可疑人士出沒，同時翻查閉路電視，協助警方調查。

