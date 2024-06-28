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2024-06-28 17:34:00

屯門山景邨涉迷暈妻女4人燒炭　43歲丈夫被控企圖謀殺明提堂 (更新)

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屯門山景邨發生企圖謀殺案，四名女子吸入濃煙不適送院。(有線新聞截圖)

屯門山景邨發生企圖謀殺案，四名女子吸入濃煙不適送院。(有線新聞截圖)

【6月28日更新】屯門山景邨男子涉嫌迷暈妻女4人燒炭案件，警方今(28日)表示，暫控該名43歲男子4項企圖謀殺罪，案件將於明日(29日)上午在屯門裁判法院提堂。

警方在周三(26日)拘捕該名男子，涉嫌與同日在屯門發生的一宗企圖謀殺及企圖自殺案有關，案中一名44歲女子及3名分別13、15及16歲的女童清醒送院治理。

【6月26日更新】警方今日(26日)晚上10時招開記者會交代案情，接獲一名44歲女子報案，指其位於屯門山景邨的住所內有燒炭痕跡， 窗口被密封， 廚房內有一盤燒過木炭。隨後報案女子與另外三名女兒(13至16歲)被送往醫院，暫時情況穩。

屯門警區刑事部總督察沈灝旻指，經調查所得，和報案女子同往的男戶主因生意周轉出現問題，備受經濟壓力，打算燒炭與妻子及3女尋死。他事發後一直匿藏於西九龍區，並在今日傍晚被警方在旺角一賓館內發現，他涉企圖謀殺被捕。

被問到，男戶主昨日(25日)晚上9時，為妻子與3名女兒煮晚飯時，有無落藥。沈灝旻指，受害人曾表示飯後有感不適，但至於有冇落仍在調查中。沈灝旻又表示，警方高度關注事件和涉案家庭的情況，警方已主動聯絡社會福利署跟進該家庭。

屯門山景邨發生企圖謀殺案，四名女子吸入濃煙不適送院。(有線新聞截圖) 屯門山景邨發生企圖謀殺案，四名女子吸入濃煙不適送院。(有線新聞截圖) 屯門山景邨發生企圖謀殺案，四名女子吸入濃煙不適送院。(有線新聞截圖) 屯門山景邨發生企圖謀殺案，四名女子吸入濃煙不適送院。(有線新聞截圖)

【6月26日更新】消息指，警方已尋獲涉案丈夫，並將他拘捕。

【6月26日更新】消息指屯門山景邨景安樓一名男子涉迷暈44歲妻子及3名13歲至16女兒，並燒炭企圖殺害4人，母女清醒送院。據報男住戶本身為通緝人士，現時仍然在逃，警方把案件列作企圖謀殺，不排除有人因財務問題動殺機。

現場消息指，43歲姓黃的男戶主疑財務問題困擾，圖燒炭與妻子及3女「一鑊熟」尋死，有人處心積慮昨晚下廚與妻女同食，飯後母女4人昏昏欲睡，此時黃男將寓所封牛皮膠紙，在廚房內燒炭，直至今晨5時許，妻子醒來發現燒過木炭，丈夫不知所終，她和3名女兒也感到頭暈，於是報警求助，救護員將4人清醒送院治理，並通緝黃男。

據報於晚上10時及今日凌晨1時，女戶主曾兩度醒來，見到丈夫睡在身旁後繼續入睡。凌晨2時半，長女曾醒來見到大門門罅被牛皮膠紙封住，向父親問因由，但對方沒理會繼續睡覺，後來長女自行將膠紙撕走再次入睡，凌晨3時長女見父親離開單位。

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