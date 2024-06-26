屯門山景邨男子涉迷暈妻女4人燒炭　丈夫涉企圖謀殺被捕(更新)

【22:00更新】

警方今日(26日)晚上10時招開記者會交代案情，接獲一名44歲女子報案，指其位於屯門山景邨的住所內有燒炭痕跡， 窗口被密封， 廚房內有一盤燒過木炭。隨後報案女子與另外三名女兒(13至16歲)被送往醫院，暫時情況穩。

屯門警區刑事部總督察沈灝旻指，經調查所得，和報案女子同往的男戶主因生意周轉出現問題，備受經濟壓力，打算燒炭與妻子及3女尋死。他事發後一直匿藏於西九龍區，並在今日傍晚被警方在旺角一賓館內發現，他涉企圖謀殺被捕。

被問到，男戶主昨日(25日)晚上9時，為妻子與3名女兒煮晚飯時，有無落藥。沈灝旻指，受害人曾表示飯後有感不適，但至於有冇落仍在調查中。沈灝旻又表示，警方高度關注事件和涉案家庭的情況，警方已主動聯絡社會福利署跟進該家庭。

【20:00更新】消息指，警方已尋獲涉案丈夫，並將他拘捕。

【14:20更新】 消息指，屯門山景邨景安樓一名男子涉迷暈44歲妻子及3名13歲至16歲女兒，並燒炭企圖殺害4人，母女清醒送院。據報男住戶本身為通緝人士，現時仍然在逃，警方把案件列作企圖謀殺，不排除有人因財務問題動殺機。