屯門工廈檢獲製造槍械部件的大型機器拘4人　疑在香港製造後運往外地

屯門工廈檢獲製造槍械部件的大型機器 疑在香港製造後運往外地

警方前日在屯門2個工廈單位，在懷疑製造工場內檢獲4台用作製造槍械部件的大型機器等，拘捕4人。 警方早前透過情報搜集和分析，發現有犯罪集團在香港製造槍械部件，並組織成員將槍械部件運送至外地。人員留意到該犯罪集團近期有活動，於前日即時採取行動，聯絡貨運公司截獲由犯罪集團寄出的46個可疑包裹，其後發現內含預壓式氣槍半製成品。

工廈單位相信為製造工場和儲存貨倉 警方亦同時突擊搜查屯門2個工廈單位，相信為製造工場和儲存貨倉，在懷疑製造工場內共檢獲4台用作製造槍械部件的大型機器、15枝預壓式氣槍半製成品、超過100塊相關半製成部件、超過150件相關部件、8枝壓縮氣樽、30枝槍管、超過150盒鉛彈（俗稱痰罐仔）、超過220塊金屬原材料等。軍械法證課人員初步評估檢獲槍械的槍口能量超過50焦耳，詳情待進一步的檢驗結果。

警方在製造工場內以「串謀無牌經營槍械或彈藥」罪拘捕1名39歲及1名40歲本地男子，案件將於明日上午於屯門裁判法院提堂。人員其後在元朗及葵涌區拘捕另外2名團伙成員，包括1名30歲本地女子及1名50歲本地男子，同涉嫌「串謀無牌經營槍械或彈藥」，相信他們參與犯罪集團運作，協助經貨運公司運送槍械組件至外地。2名被捕人已獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。