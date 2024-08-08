屯門工廈檢獲製造槍械部件的大型機器拘4人　2人今提堂還押候訊

警方本周一在屯門2個工廈單位，在懷疑製造工場內檢獲4台用作製造槍械部件的大型機器等，拘捕4人，其中2人被控2項無牌經營槍械罪。案件今日在屯門裁判法院提堂，被告毋須答辯，案件押後至11月24日再訊，以待警方檢驗涉案槍械，2人還押候訊。
2名被告分別是報稱商人的39歲龍浩然及報稱無業的40歲梁健華。控罪指，2人在上周六及本周一，在屯門1個工業大廈，串謀以生意或業務的方式無牌經營槍械，即型號為SK-19的預壓式氣槍。
警方早前透過情報搜集和分析，發現有犯罪集團在香港製造槍械部件，並組織成員將槍械部件運送至外地。人員留意到該犯罪集團近期有活動，於本周一即時採取行動，聯絡貨運公司截獲由犯罪集團寄出的46個可疑包裹，其後發現內含預壓式氣槍半製成品。
工廈單位相信為製造工場和儲存貨倉
警方亦同時突擊搜查屯門2個工廈單位，相信為製造工場和儲存貨倉，在懷疑製造工場內共檢獲4台用作製造槍械部件的大型機器、15枝預壓式氣槍半製成品、超過100塊相關半製成部件、超過150件相關部件、8枝壓縮氣樽、30枝槍管、超過150盒鉛彈（俗稱痰罐仔）、超過220塊金屬原材料等。軍械法證課人員初步評估檢獲槍械的槍口能量超過50焦耳，詳情待進一步的檢驗結果。
警方在製造工場內以「串謀無牌經營槍械或彈藥」罪拘捕1名39歲及1名40歲本地男子。人員其後在元朗及葵涌區拘捕另外2名團伙成員，包括1名30歲本地女子及1名50歲本地男子，同涉嫌「串謀無牌經營槍械或彈藥」，相信他們參與犯罪集團運作，協助經貨運公司運送槍械組件至外地。2名被捕人已獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。