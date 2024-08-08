屯門工廈檢獲製造槍械部件的大型機器拘4人　2人今提堂還押候訊

警方本周一在屯門2個工廈單位，在懷疑製造工場內檢獲4台用作製造槍械部件的大型機器等，拘捕4人，其中2人被控2項無牌經營槍械罪。案件今日在屯門裁判法院提堂，被告毋須答辯，案件押後至11月24日再訊，以待警方檢驗涉案槍械，2人還押候訊。

2名被告分別是報稱商人的39歲龍浩然及報稱無業的40歲梁健華。控罪指，2人在上周六及本周一，在屯門1個工業大廈，串謀以生意或業務的方式無牌經營槍械，即型號為SK-19的預壓式氣槍。

警方早前透過情報搜集和分析，發現有犯罪集團在香港製造槍械部件，並組織成員將槍械部件運送至外地。人員留意到該犯罪集團近期有活動，於本周一即時採取行動，聯絡貨運公司截獲由犯罪集團寄出的46個可疑包裹，其後發現內含預壓式氣槍半製成品。