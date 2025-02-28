屯門恒順園兩單位被爬渠賊爆竊　失40萬現金及多隻名錶

屯門有屋苑發生連環爆竊案，位於青山公路青山灣段362-388號的恆順園，管業處昨日(27日)貼出告示，指有賊人從外圍圍牆爬入屋苑，然後沿第4座外牆水渠爬到上層爆竊兩個單位，facebook群組「置樂街坊群」轉載告示，有網民稱「各位街坊出入要鎖好門窗，爆到嚟喇」、「治安變差了」。警方回覆《am730》查詢時表示，兩單位共損失一個手袋、三件金器、六隻手錶、35萬港元及逾6萬人民幣現金。

屯門恆順園管業處貼出告示，指有賊人從外圍圍牆爬入屋苑，然後沿第4座外牆水渠爬到上層爆竊兩個單位(facebook群組「置樂街坊群」)

恒順園管業處的告示稱接獲警方通知，指收到第4座某中層單位E室求助，表示其單位被爆竊及有財物損失。經警方調查後，懷疑賊人於2月27日零晨時份從屋苑外圍圍牆爬入屋苑，然後沿著第4座外牆的避雷帶爬上第4座2樓單位的平台花園，再由該平台花園沿著水渠爬到上層單位，經廚房窗戶進入單位爆竊。管業處經向第4座所有樓層E及F單位查詢後，暫時共有2個單位表示被爆竊及有財物損失。

管業處除將於屋苑外牆附近加強巡邏及加裝防盜設施外，亦呼籲住戶保持警惕，留意是否有可疑人物或活動，及檢查並加固門窗，特別是廚房窗戶。於非使用或離開單位時請關閉門窗。業戶亦可考慮安裝額外的鎖具和防盜設備加強安全。

警方回覆《am730》查詢時表示，本月27日早上9時52分接獲青山公路青山灣段362-388號一戶主報案指單位被爆竊，由於廚房窗戶未上鎖，相信賊人經此進入，經點算後發現損失三件金器、三隻手錶、現金約20萬港元及逾6萬人民幣。至於同座不同層數的另一單位亦報稱被爆竊，報稱損失一個手袋、三隻手錶、現金約15萬港元及4000人民幣，案件列作爆竊案，交由屯門警區跟進，暫未有人被捕。

