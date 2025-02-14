屯門智障兒伴父屍｜老翁腳腫嚴重仍獨力照顧 街坊：係辛苦

有街坊得悉事件後感到十分難過，指老翁腳腫嚴重，但要照顧兒子的飲食，經常為兒子煮飯，慨嘆「腳好腫好腫，腫得好犀利」。有另一名街坊亦指，兩父子入住蝴蝶邨約三至四年，甚少外出。平日是老翁照顧兒子飲食，不見有社工或機構送飯，嘆說：「阿伯年紀咁大，要照顧一個係辛苦啲。」又指兒子不時大叫大嚷，但也沒有滋擾鄰里，希望日後有社工跟進死者兒子的生活。

非社署社工跟進個案

據了解，死者育有兩名兒子，長子已婚長居內地，兩日前父子曾經聯絡，相信老翁離世一至兩日，其屍身已腐爛，傳出惡臭；幼子則為智障人士，懷疑「伴屍」多時，並以賀年剩下的糧水充飢。惟據了解，涉事家庭並非社署社工跟進個案。社署回覆傳巢查詢時表示，署方深感難過，十分關注事件，已安排社工聯絡有關家屬，及按其福利需要提供適切協助。

事發於昨日（13日）下午3時57分，屯門蝴蝶邨蝶影樓一個單位傳出惡臭，有人發現後報警。警方和救援人員接報後趕至現場，爆明進入單位，發現一名78歲姓陳老翁倒臥屋內，救護員經檢驗後，證實他已明顯死亡。消息指，當時老翁附近有一名44歲男子，懷疑是老翁的兒子，他未有受傷，惟精神有異，救護員到場將他送往屯門醫院檢查。警方初步相信事件無可疑，將案件列作「屍體發現」處理，稍後會驗屍確定死因。