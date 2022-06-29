屯門海港酒家一度復業 食環敦促後已停業

屯門卓爾廣場海港酒家爆發的新冠肺炎群組持續擴大，有確診食客光顧旺角新世紀廣場翠園後，疑在該處引起小型爆發，亦有海港酒家患者居住的大廈出現傳播。前日稱「希望」酒家改善通風系統，並通過機電署檢查後才可復業的衛生防護中心，昨確認酒家有短暫營業，又稱停業與否一般由食環署負責。食環署表示，昨已敦促酒家按中心建議自行停業，酒家現已暫停營業。

本港昨增1,685宗確診，包括152宗輸入個案。卓爾廣場海港酒家群組多一名本月16日晚上時段的食客確診，當晚同時段約270名食客當中已有42人染疫。其中兩名食客居住的同區山景邨景安樓和大興邨興偉樓，當局經強制檢測揪出4宗個案。另有一名確診食客本月19日中午，與一名家人光顧旺角新世紀廣場翠園，該家人和同時段3名不相識食客及1名侍應確診，當局形容屬小規模傳播。

已要求索取復業期間顧客資料

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮前日表示，「希望」海港酒家改善通風系統，並通過機電署檢查才可復業，惟酒家前日和昨日日間仍有營業。他昨下午確認酒家曾短暫營業，已即時通知食環署跟進，並已要求酒家提供營業時段內的「疫苗通行證」資料，供日後對比有否顧客染疫。歐家榮提到，食肆如有爆發一般會由食環署提出改善和暫時停業的要求，又說以往建議過多間爆疫食肆停業，均未見有不合作態度。

歐家榮昨續說，停業與否和違反通風量等規定的罰則，一般由食環署監管，機電署會按需要作調查，惟強調衛生署如認為地方受感染，可按法例第599A章飭令暫時關閉，如年初已要求倉鼠店停業。食環署回覆查詢時，指酒家現正被禁晚市和最多兩人一枱，昨亦派員巡查及敦促負責人參照衛生防護中心的建議，自行停業以清潔消毒及改善通風，酒家現已停業。

多3學校有班別要停課

學校方面，昨有172間學校呈報202宗陽性個案，多3間學校有班別多於1宗個案而要停課一周，包括沙田浸信會呂明才小學、青衣天主教聖多默幼稚園和馬鞍山靈糧小學。當局又稱，本地個案再多28宗疑屬BA.2.12.1、4宗疑屬BA.4或BA.5，強調未見BA.4或BA.5嚴重及死亡風險與其他Omicron有明顯差別。

另外，一名來自院舍的88歲老婦離世，她本身有糖尿病和高血壓等長期病患，上周六(25日)在博覽館檢疫期間發燒及快速測試呈陽性，其後入院及情況惡化，延至前日死亡，第五波疫情累計9,186宗死亡個案。

盡快移走確診院友免釀爆發

醫管局總行政經理劉家獻稱，勞工及福利局和社會福利署已同意，一旦院舍有院友確診或被界定為密切接觸者，為免他們成為院舍內的感染源頭及減低播疫風險，當局會盡快把他們移至醫院、暫託中心或檢疫設施等。