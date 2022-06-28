屯門海港酒家通風不達標 BA.4或5料社區隱形傳播

本港新冠肺炎疫情持續，昨增1,873宗確診，包括154宗輸入個案。紅磡和天水圍分別有源頭未明的懷疑Omicron BA.4或BA.5個案，當局相信社區已出現有關傳播鏈，將分析個案基因是否與之前病例一致或相關。此外，屯門卓爾廣場海港酒家被揭酒樓鮮風量及換氣量均低於標準，當局懷疑是造成爆發的原因。

社區再次錄得源頭未明的懷疑BA.4或BA.5個案，紅磡海逸豪園悅濤灣一對父女染疫，其中就讀牛池灣德望小學暨幼稚園K3的6歲女童首先發病，其37歲父親其後亦發病，兩名同住家人暫未染疫；天水圍香港中文大學校友會聯會張煊昌學校一名15歲中三女學生亦染疫。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，調查發現3人與早前個案無關，料社區已出現懷疑BA.4或BA.5的傳播鏈。

未見其他海港酒家分店通風有問題

當局再發現多15宗懷疑BA.2.12.1個案，屯門海港酒家多3名本月16日晚上的食客確診，早前確診的大興邨興泰樓和山景邨景安樓食客，各有一名居樓下的鄰居確診，另有5宗為早前已公布、來自富泰護理安老院群組的院友。機電工程署發現，海港酒家鮮風量和每小時換氣量低於標準，酒樓要改善系統及通過機電署檢查方可復業。歐家榮估計，這或是造成爆發的原因，但未有證據顯示酒家其他分店有類似問題。

昨有335間學校呈報464宗陽性個案，7間學校有班別出現集體傳播要停課一周。中華基督教會元朗堂真光幼稚園K3上午和下午班分別有4名和3名學生確診，另有一名任教兩班的老師確診，其餘包括觀塘區滙基書院(東九龍)4A班6名學生確診、何文田香港培正中學2F班3名學生確診等。