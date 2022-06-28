屯門海港酒家通風不達標 BA.4或5料社區隱形傳播

本港新冠肺炎疫情持續，昨增1,873宗確診，包括154宗輸入個案。紅磡和天水圍分別有源頭未明的懷疑Omicron BA.4或BA.5個案，當局相信社區已出現有關傳播鏈，將分析個案基因是否與之前病例一致或相關。此外，屯門卓爾廣場海港酒家被揭酒樓鮮風量及換氣量均低於標準，當局懷疑是造成爆發的原因。
社區再次錄得源頭未明的懷疑BA.4或BA.5個案，紅磡海逸豪園悅濤灣一對父女染疫，其中就讀牛池灣德望小學暨幼稚園K3的6歲女童首先發病，其37歲父親其後亦發病，兩名同住家人暫未染疫；天水圍香港中文大學校友會聯會張煊昌學校一名15歲中三女學生亦染疫。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，調查發現3人與早前個案無關，料社區已出現懷疑BA.4或BA.5的傳播鏈。
未見其他海港酒家分店通風有問題
當局再發現多15宗懷疑BA.2.12.1個案，屯門海港酒家多3名本月16日晚上的食客確診，早前確診的大興邨興泰樓和山景邨景安樓食客，各有一名居樓下的鄰居確診，另有5宗為早前已公布、來自富泰護理安老院群組的院友。機電工程署發現，海港酒家鮮風量和每小時換氣量低於標準，酒樓要改善系統及通過機電署檢查方可復業。歐家榮估計，這或是造成爆發的原因，但未有證據顯示酒家其他分店有類似問題。
昨有335間學校呈報464宗陽性個案，7間學校有班別出現集體傳播要停課一周。中華基督教會元朗堂真光幼稚園K3上午和下午班分別有4名和3名學生確診，另有一名任教兩班的老師確診，其餘包括觀塘區滙基書院(東九龍)4A班6名學生確診、何文田香港培正中學2F班3名學生確診等。
預計七一長假期後個案不會急增
單日確診總數連續第13日破千，歐家榮指現時每日徘徊1,500至1,800宗個案，但即使社區有一定傳播鏈，個案增幅仍受控。七一長假期將至，除港府舉辦慶祝活動外，康文署亦免費開放康樂設施，他預計市民光顧食肆次數和外出增加，個案數目會上升，但指社區已有一定水平群體免疫力，料假期後不會有「爆發性上升」。
另外，食物及衛生局徵得候任特首辦同意後，決定現行社交距離措施再延長14日至下月13日，又預告未來數日會加強較多個案出現和污水呈陽性等高風險地區的檢測安排。