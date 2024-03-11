屯門玻璃瓶藏嬰屍案 警︰24至30周大死因待查

屯門玻璃瓶藏雙嬰屍案，警方進一步交代案情透露，法醫初步驗屍結果顯示兩具嬰兒遺體約24至30周大，身上無明顯傷痕，在本港醫院沒有發現他們的生產紀錄，目前未確定兩嬰的死亡時間及原因。被捕一對男女相信是父母，已提取兩嬰DNA與兩名被捕人比對，以確定有否親子關係，二人被暫控非法處理屍體罪，今日粉嶺裁判法院提堂。

被捕2人分別姓林男子(24歲)，報稱倉務員和姓周(22歲)女子任公關，兩人為情侶關係。二人於2022年12月起租住涉案單位。消息指，被捕男子有黑社會背景，曾經有販毒、刑事恐嚇和自稱三合會成員的犯罪紀錄。被捕女子則無犯罪紀錄。