屯門玻璃瓶藏嬰屍案 警︰24至30周大死因待查

屯門玻璃瓶藏雙嬰屍案，警方進一步交代案情透露，法醫初步驗屍結果顯示兩具嬰兒遺體約24至30周大，身上無明顯傷痕，在本港醫院沒有發現他們的生產紀錄，目前未確定兩嬰的死亡時間及原因。被捕一對男女相信是父母，已提取兩嬰DNA與兩名被捕人比對，以確定有否親子關係，二人被暫控非法處理屍體罪，今日粉嶺裁判法院提堂。
被捕2人分別姓林男子(24歲)，報稱倉務員和姓周(22歲)女子任公關，兩人為情侶關係。二人於2022年12月起租住涉案單位。消息指，被捕男子有黑社會背景，曾經有販毒、刑事恐嚇和自稱三合會成員的犯罪紀錄。被捕女子則無犯罪紀錄。
新界北總區重案組總督察歐陽德昨再就案件舉行記者會交代最新案情，指暫未找到兩嬰於本港醫院的生產紀錄。法醫已為兩具男遺體做初步解剖及驗屍，相信介乎24至30周大，身上無明顯傷痕，瓶內並無藏有臍帶；至於浸泡兩具屍體的玻璃樽液體，尚待進一步檢驗。而他們具體死亡時間、死亡原因，亦有待進一步檢驗及毒理報告。法醫已提取兩嬰DNA與兩名被捕人作比對，以確認其親子關係。
警方呼籲公眾對此案件如有任何資料可提供，可致電新界北總區重案組3661 3356。警方指，此案是一宗悲劇，提醒市民，尤其是懷孕中的準父母，建議他們尋求專業的醫護意見及適當的照顧。若因失當行為導致嬰兒死亡，絕對有機會負上刑事責任。
案件於上周五(8日)揭發，現場為啓民徑35號美恒大樓C座一單位，單位面積約400呎，兩房、一廚、一廁。單位業主早前收回出租單位後，工人按指示當日早上10時到單位清潔時，期間在客廳地板發現兩個各高約30厘米、直徑約15厘米的透明玻璃樽，當中發現疑似人形物體大驚報警，警員、鑑證科人員和法醫到場調查及搜證。警方同日鎖定疑犯身份，並在油麻地拘捕2人。