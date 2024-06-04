屯門虐嬰案｜小雪兒完成重置原頭骨手術 腦科專家：較人造頭骨佳

屯門一歲大女嬰「小雪兒」於今年1月疑遭社區保母虐待，致昏迷及嚴重腦出血，女嬰留院至今4個多月，周一（3日）進行重置頭顱骨手術。「小雪兒」昨日（3日）早上11時前，在媽媽陪同下進入屯門醫院腦神經外科手術室進行重置頭顱骨手術，完成手術後，留醫深切治療部觀察情況。「小雪兒」媽媽透過短訊表示，現需密切監察狀況及變化，暫未能確實無事，但暫時沒有生命危險。

專家： 重置原有頭骨較佳

腦神經外科專科醫生方道生表示，小朋友腦生長快，故如因創傷而要移除頭蓋骨，最好盡快做重置頭顱骨手術，以免頭顱骨的形狀不適合，而且其頭顱骨仍會成長，故重置原有頭骨較人造頭骨佳。如果暫時移除的頭骨已與頭顱出現差距，醫生則會考慮將腦骨剪薄以填補相關空位。他又表示，頭骨一旦從病人頭部取出，則有可能被病人身體當成外物，不少長者手術後會出現鈣化情況而需要再做人造頭骨。不過，他相信在小朋友出現此情況的機會微，「比啲時間可能都有機會會生到出嚟。」