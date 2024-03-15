屯門虐嬰案｜小雪兒將永久傷殘恐失明　父母：佢依家每日每刻不斷行刑 (有片)

今年1月屯門發生懷疑虐兒案，一名9個月大女嬰不適送院，經診斷後發現腦部有血塊，隨後揭發女嬰交由社區保母照顧期間，疑遭受虐待，涉事鍾姓保母在被捕後獲准保釋候查。案中女嬰小雪兒父母近日接受訪問，交代女嬰情況，母親引述醫生指小雪兒肯定永久傷殘和癱瘓，而且很大機會失明，又說小雪兒「佢依家每日每刻不斷行刑」，現在只能等奇蹟。

教育界KOL呂校長在社交平台上載小雪兒父母的訪問。父母指小雪兒送院時須接受緊急開腦手術，以移除瘀血，並需取走部分頭骨，形容如果「唔做有機會過唔到嗰晚」。父母坦言，起初並未懷疑小雪兒遭虐待，因為小雪兒並無任何表面傷痕，直到醫生檢查後，才排除先天因素。

母親哭訴，小雪兒當時整個左腦被瘀血覆蓋，「腦部誇張到壓埋一邊」，出現腦缺氧情況，做完手術後左腦頭骨被移除，形容「(個腦)就咁搵皮包住，跟住打晒成排釘槍圍住……我埋去張床，(見到)唔係我個女個樣嚟，完全未理解到發生咩事」兩人又引述醫生指，小雪兒情況極不理想，呼籲兩人多祈禱，「依家只能等奇蹟」，假如再惡化下去，「連光影都冇埋，但佢行醫幾10年都未做過咁的手術，唔敢去落刀。」

須開腦重置頭骨 恐有生命危險

小雪兒父母在訪問中又憶述事發當日的情況，指他們當日要上班，剛巧家中女傭告假，於是將小雪兒透過慈善機構尋求暫托服務，交由保母照顧，怎料遭逢不幸，現在「佢(小雪兒)依家每日每刻不斷行刑」，「好內疚，唔知點幫佢」。