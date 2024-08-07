屯門虐嬰案｜小雪兒手術後發高燒須再照腦　母親：一定唔會放棄

屯門一歲大女嬰小雪兒於今年1月在社區保母照顧期間懷疑遭虐待，導致昏迷及腦出血，需要緊急進行頭顱骨重置手術。小雪兒至今已做完手術2個月，母親Amy近日接受電視節目《東張西望》訪問，交代小雪兒最新情況。母親表示手術過程順利，傷口癒合理想，但小雪兒近日出現發高燒，前面頭骨好似前移，需要安排再照腦部，出院後已確定她不能夠入讀主流學校，要去特殊中心，母親坦言「唔能夠接受」，但認為小雪兒能夠與人互動已經是一個恩典，「見到她身上有奇蹟，一定唔會放棄。

屯門虐嬰案｜或要入讀特殊中心感難過 母親Amy說，女兒半邊腦部萎縮，擔心影響女兒的未來生活，包括女兒的智能方面，因為失去了好多學習能力，已確定她不能夠入讀主流學校，要去特殊中心，對此感到難過。母親又引述醫生指，小雪兒的腦部原本像一個鼓起來的氣球，但現在洩了氣，只剩下殘渣，而且右腦部分受損，餘下功能不多，惟醫生指小雪兒的右邊或可取代左邊，故家人依然抱著盼望，首要目標是希望小雪兒扶著起來的時候有力，能夠持續較長的時間，但很擔心小雪兒無法行走，「很大機會要坐輪椅或用輔助工具」。

屯門虐嬰案｜母親冀可以跟女兒 跑馬拉松 雖然小雪兒復康之路漫長，但母親Amy說全家人很期待小雪兒能趕快回家，重過正常生活，希望有朝一日可以跟女兒一同跑馬拉松，故她說自己要很堅強地撐下去。母親又說，小雪兒是能夠感受到大家的愛，認為小雪兒能夠跟人互動已經是一個恩典，「見到佢身上有奇蹟，一定唔會放棄」。而對於小雪兒被虐案件，母親指知道警方正在跟進，但對涉虐保母仍可保釋外出感到不安。 另外，協助小雪兒的香港關懷力量會長呼籲各界提供支援，協助小雪兒儘快康復。