屯門虐嬰案｜小雪兒腦部大面積壞死無法接回頭骨　醫生：確定其視力終身受損

屯門9個月大女嬰「小雪兒」在今年初疑遭社區保姆在照顧期間虐待，致昏迷及嚴重腦出血，手術後頭骨被取出，關注事件的團體昨日（2日）交代雪兒最新的磁力共振檢查報告，形容結果令人憂慮。
無法將頭顱重新接回頭骨
「香港關懷力量」表示，小雪兒最近的磁力共振檢查報告有結果，醫生發現雪兒腦部已出現大面積的萎縮壞死，因3個月來其身體長大，在1月暫時移除的頭骨已與頭顱出現差距，導致無法將腦部重新接回頭骨，院方亦因手術複雜和風險極高，而遲遲未能確定到接回頭骨的手術日期，令父母再度陷入擔憂。
醫生：確定其終身視力受損
團體又引述醫生所指，小雪兒在入院初期雙眼已嚴重出血，並不是先天所致，而是人為導致，小雪兒亦因此出現纖維膜增生、視網膜脫落，醫生已確定其終身視力都會受損。
小雪兒媽媽：你一定要好返
團體又表示，小雪兒的父母每日都在病房，日以繼夜地照顧雪兒，而他們每日都面對極大精神壓力，「大家都已經束手無策，只能期待奇跡的發生」，惟小雪兒的母親並未放棄「BB，你要加油啊，媽咪喺到陪住你啊，你一定要好返！」
促請相關部門加快調查進度
團體指出，這3個月來，警方的調查工作一直無突破性進展，當日照顧小雪兒的保姆現在只是保釋候查，而涉事的社區機構仁愛堂亦一直都未有就事件交代，促請相關部門可全力展開調查工作，加快調查進度。
事發於今年1月，屯門一名9個月大女嬰「小雪兒」疑遭社區保姆在照顧期間虐待而昏迷，送院後發現腦部出現大量淤血，需進行緊急開腦手術，手術後雪兒雖性命暫保，但頭骨被取出，讓她的腦部只能用皮包住，醫生表示雪兒的情況不樂觀、不理想，好大機會永久傷殘及失明。