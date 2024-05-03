屯門虐嬰案｜小雪兒腦部大面積壞死無法接回頭骨　醫生：確定其視力終身受損

屯門9個月大女嬰「小雪兒」在今年初疑遭社區保姆在照顧期間虐待，致昏迷及嚴重腦出血，手術後頭骨被取出，關注事件的團體昨日（2日）交代雪兒最新的磁力共振檢查報告，形容結果令人憂慮。

無法將頭顱重新接回頭骨

「香港關懷力量」表示，小雪兒最近的磁力共振檢查報告有結果，醫生發現雪兒腦部已出現大面積的萎縮壞死，因3個月來其身體長大，在1月暫時移除的頭骨已與頭顱出現差距，導致無法將腦部重新接回頭骨，院方亦因手術複雜和風險極高，而遲遲未能確定到接回頭骨的手術日期，令父母再度陷入擔憂。

醫生：確定其終身視力受損

團體又引述醫生所指，小雪兒在入院初期雙眼已嚴重出血，並不是先天所致，而是人為導致，小雪兒亦因此出現纖維膜增生、視網膜脫落，醫生已確定其終身視力都會受損。