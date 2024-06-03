屯門虐嬰案｜小雪兒重置頭骨手術成功已甦醒 續留深切治療部觀察

屯門9個月大女嬰「小雪兒」年初疑遭社區保姆在照顧期間虐待，致昏迷及嚴重腦出血，手術後頭骨被取出。雪兒媽媽接受電視節目訪問時指出，最新素描顯示女兒的左腦正萎縮，獲安排於今日（3日）早上於屯門醫院進行重置頭顱骨手術，她指手術雖然屬於高風險，有機會危及生命，但沒有辦法不做，「我一定要醫返好佢」，冀全城集氣祝福女兒渡過難關。 「香港關懷力量」團隊今午在社交平台宣布小雪兒經歷3小時多的手術後，其父母向他們證實手術順利完成，小雪兒已甦醒，將繼續在深切治療部留醫觀察。



「小雪兒」於今年1月疑遭社區保姆在照顧期間虐待後昏迷，送院後發現腦部出現大量淤血，需要緊急開腦進行手術，手術後雪兒性命暫保，但因頭骨被取出，腦部只能用皮包住。醫生此前指雪兒情況不樂觀，很有可能永久傷殘及失明。小雪兒的媽媽Amy在昨晚（2日）播出的無綫節目《東張西望》中受訪表示，女兒獲院方安排於今日早上接受重置頭骨手術，由於女兒日漸長大，惟此前開腦取出的頭骨仍維持本身大小，令手術難度倍增。 左腦萎縮需盡快手術 Amy表示，由於小雪兒頭骨距離「拉開咗，有條罅喺度」，院方需要從後腦取一些如手指大小形狀的頭骨，再當成膠布「貼落」頭骨罅隙，但後腦被取走頭骨部份會留下洞，未必能自行癒合，之後要再開腦填補人工物料：「點樣可以送個女入去，鑽到成個頭都係(窿)，然後又鎅、又鋸、又縫針，佢只係得一歲咋，就算一個成年人，我諗都冇辧法去接受。」

她又指目前還要面對其他問題，之前取出的骨頭儲存於雪櫃，「已冇晒生命」直接可以形容為「死骨」，再填補原位純屬保護作用，該塊骨可能會被身體當作外來物排斥，所以面對極大風險。另外，小雪兒目前腦部情況變壞，最新腦素描影像報告，「右邊紋路可能清晰，左邊則呈一片空白」，顯示左腦萎縮，故需要盡快手術。 「搵盡世界專家一定要醫返好佢」 Amy稱獲醫生准許今日抱着小雪兒入手術室以作安撫，為她全身麻醉，「我唔想佢受苦，本身佢應該正常好開心食零食及玩玩具，但現在要係手術人比人搞到個頭咁樣」。她懇請社會各界有心人一同為雪兒集氣祝福祈禱：「我一定要醫返好佢，我係要拼盡全力、瞓身，都要搵盡世界專家，請求大家去救返個女。」