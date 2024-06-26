屯門虐嬰案｜政府：照顧計劃逾15萬名小朋友得益　僅4宗意外報告冀做到零宗數

屯門1歲大女嬰小雪兒，於今年1月疑在社區保姆照顧期間被虐待致後腦出血。立法會議員在會上關注社區保姆的培訓，勞工及福利局局長孫玉菡指，今年第4季起會加強培訓，並由社署統一制定內容。他強調由2008年開展鄰里支援幼兒照顧計劃至今，有逾15萬名小朋友得益，只接獲4宗引致幼兒受傷的意外報告。
涉案社區保姆負責照顧的首名幼兒便是事件中的女嬰，民建聯立法會議員周浩鼎提出口頭質詢，關注局方未來會否為經驗尚淺的新手社區保姆提供更多協助，例如派遣經驗豐富的社區保姆或專業保姆陪同他們照顧兒童，直至他們累積足夠經驗方讓他們單獨照顧兒童。孫玉菡回應指，因應社區保姆的背景及能力，機構會為他們加強培訓，包括識別虐兒的培訓，並會持續評估及跟進他們的表現。
選委界議員江玉歡指培訓的時間長短並非重點，重點在於內容及教導方法。她舉例曾就讀建造業安全訓練課程(平安卡)，指「照讀冇咩意思，學員唔入腦」。孫玉菡認同關鍵在於傳授知識給保姆，他相信由社署統一制定課程會做得更好，而保姆互相交流都很重要。
4宗報告全部純屬意外
由照顧計劃推出至今，社署接獲1宗幼兒嚴重受傷報告，現已交由警方調查。另外有4宗引致幼兒受傷的意外報告，孫玉菡表示經調查後全部純屬意外，不牽涉虐兒或保姆的疏忽，已指示機構採取改善措施。意外報告包括有小朋友玩樂時被其他小朋友弄傷；小朋友到遊樂場玩樂時不小心撞到門牙；有小朋友坐不穩，保姆扶他時拉傷了他的手部。孫玉菡指「呢啲意外通通都報」，希望達致零宗數。他強調絕大多數保姆都很投入工作，與小朋友關係良好，例如在計劃以外，「小朋友都去保姆屋企圍住佢轉」。