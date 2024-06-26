屯門虐嬰案｜政府：照顧計劃逾15萬名小朋友得益　僅4宗意外報告冀做到零宗數

屯門1歲大女嬰小雪兒，於今年1月疑在社區保姆照顧期間被虐待致後腦出血。立法會議員在會上關注社區保姆的培訓，勞工及福利局局長孫玉菡指，今年第4季起會加強培訓，並由社署統一制定內容。他強調由2008年開展鄰里支援幼兒照顧計劃至今，有逾15萬名小朋友得益，只接獲4宗引致幼兒受傷的意外報告。

涉案社區保姆負責照顧的首名幼兒便是事件中的女嬰，民建聯立法會議員周浩鼎提出口頭質詢，關注局方未來會否為經驗尚淺的新手社區保姆提供更多協助，例如派遣經驗豐富的社區保姆或專業保姆陪同他們照顧兒童，直至他們累積足夠經驗方讓他們單獨照顧兒童。孫玉菡回應指，因應社區保姆的背景及能力，機構會為他們加強培訓，包括識別虐兒的培訓，並會持續評估及跟進他們的表現。