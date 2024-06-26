屯門虐嬰案｜鄧家彪分享小雪兒在普通病房近照　形容她精靈硬淨

屯門1歲大女嬰小雪兒，於今年1月疑在社區保姆照顧期間被虐待致後腦出血。跟進事件的立法會議員鄧家彪分享小雪兒在普通病房的近照，形容她精靈、「硬淨」。他希望政府能加強支援，亦冀望家人加強信心、小雪兒努力復康，為早日返回家庭而努力。

涉案社區保姆負責照顧的首名幼兒便是事件中的女嬰，民建聯立法會議員周浩鼎在今日的立法會大會提出口頭質詢，關注局方未來會否為經驗尚淺的新手社區保姆提供更多協助，例如派遣經驗豐富的社區保姆或專業保姆陪同他們照顧兒童，直至他們累積足夠經驗方讓他們單獨照顧兒童。勞工及福利局局長孫玉菡回應指，因應社區保姆的背景及能力，機構會為他們加強培訓，包括識別虐兒的培訓，並會持續評估及跟進他們的表現。