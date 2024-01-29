熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 保暖方法 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-29 11:37:48

屯門虐嬰案｜33歲被捕保母獲准保釋 2月上旬向警方報到

分享：
屯門虐嬰案｜被捕保母獲准保釋 2月上旬向警方報到

屯門虐嬰案｜被捕保母獲准保釋，2月上旬向警方報到。（仁愛堂網頁圖片）

屯門名約9個月大的女嬰疑遭虐待，腦部有血塊，目前在兒童深切治療部留醫，情況仍然危殆警方今日（29日）表示，案件交由屯門警區重案組人員跟進調查，涉案保母已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。

醫生認為傷勢有可疑報警

事發於上周四（25日），一對父親將女嬰交托予一名社區保母照顧，至下午，父母接獲通知女嬰出現抽搐情況，趕抵後驚見女兒已陷入昏迷，連忙送往屯門醫院搶救。醫生檢查後發現女嬰腦部有血塊，隨即為她做手術及送進兒童深切治療部留醫，因認為傷勢有可疑，不排除她受到不恰當對待，翌日（26報警。案件由屯門警區刑事調查隊跟進，並拘捕一名33歲姓鍾女子。

消息指被捕人為家庭主婦

消息指，被捕人為家庭主婦，與丈夫育有一子，警方正循虐兒方向調查。而女嬰的父母均為在職人士，另育有一名4歲女兒，因原來的家傭本月休假，父母早前透過仁愛堂社區中心尋求暫託服務和聘請保母。

（資料圖片）

女嬰為涉事保母首名照顧兒童

社會福利署證實，被捕保母為社署委託非政府機構培訓的社區保母，在屯門仁愛堂完成培訓後本月起提供服務，女嬰是她首名負責照顧的兒童。仁愛堂表示，警方正調查，現階段不宜評論；強調會盡力配合，對女嬰家人表示深切慰問，祝願她盡快康復。

Ad Block

孫玉菡：會改善指引和培訓要求

孫玉菡昨(28)出席活動後回應指，已要求仁愛堂就事件交報告，因警方已調查事件，故不宜再作進一步評論，重申政府在選定營辦社區保母服務的非政府機構時，已有相關指引和培訓要求。他又說，因應41日會提高社區保母的服務獎勵金和增加名額，政府會藉此機會檢討，改善指引和培訓要求。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受