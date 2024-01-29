屯門虐嬰案｜33歲被捕保母獲准保釋 2月上旬向警方報到

屯門一名約9個月大的女嬰疑遭虐待，腦部有血塊，目前在兒童深切治療部留醫，情況仍然危殆。警方今日（29日）表示，案件交由屯門警區重案組人員跟進調查，涉案保母已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。

醫生認為傷勢有可疑報警

事發於上周四（25日），一對父親將女嬰交托予一名社區保母照顧，至下午，父母接獲通知女嬰出現抽搐情況，趕抵後驚見女兒已陷入昏迷，連忙送往屯門醫院搶救。醫生檢查後發現女嬰腦部有血塊，隨即為她做手術及送進兒童深切治療部留醫，因認為傷勢有可疑，不排除她受到不恰當對待，翌日（26日）報警。案件由屯門警區刑事調查隊跟進，並拘捕一名33歲姓鍾女子。