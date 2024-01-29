屯門虐嬰案｜33歲被捕保母獲准保釋 2月上旬向警方報到

屯門一名約9個月大的女嬰疑遭虐待，腦部有血塊，目前在兒童深切治療部留醫，情況仍然危殆。警方今日（29日）表示，案件交由屯門警區重案組人員跟進調查，涉案保母已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。
醫生認為傷勢有可疑報警
事發於上周四（25日），一對父親將女嬰交托予一名社區保母照顧，至下午，父母接獲通知女嬰出現抽搐情況，趕抵後驚見女兒已陷入昏迷，連忙送往屯門醫院搶救。醫生檢查後發現女嬰腦部有血塊，隨即為她做手術及送進兒童深切治療部留醫，因認為傷勢有可疑，不排除她受到不恰當對待，翌日（26日）報警。案件由屯門警區刑事調查隊跟進，並拘捕一名33歲姓鍾女子。
消息指被捕人為家庭主婦
消息指，被捕人為家庭主婦，與丈夫育有一子，警方正循虐兒方向調查。而女嬰的父母均為在職人士，另育有一名4歲女兒，因原來的家傭本月休假，父母早前透過仁愛堂社區中心尋求暫託服務和聘請保母。
女嬰為涉事保母首名照顧兒童
社會福利署證實，被捕保母為社署委託非政府機構培訓的社區保母，在屯門仁愛堂完成培訓後本月起提供服務，女嬰是她首名負責照顧的兒童。仁愛堂表示，警方正調查，現階段不宜評論；強調會盡力配合，對女嬰家人表示深切慰問，祝願她盡快康復。
孫玉菡：會改善指引和培訓要求
孫玉菡昨(28日)出席活動後回應指，已要求仁愛堂就事件交報告，因警方已調查事件，故不宜再作進一步評論，重申政府在選定營辦社區保母服務的非政府機構時，已有相關指引和培訓要求。他又說，因應4月1日會提高社區保母的服務獎勵金和增加名額，政府會藉此機會檢討，改善指引和培訓要求。