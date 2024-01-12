屯門輕鐵巴士一周9宗打荷包 針對獨行女子 兩雙程證男涉盜4.6萬落網

警方拘捕兩名持雙程證的內地男子，疑涉近期屯門區9宗輕鐵及巴士扒竊及盜竊乘客銀包、現金及信用卡案，損失總值約4.6萬。他們分別31歲及55歲，來自廣西及杭州，會被通宵扣查，暫無情報顯示兩人與「韋家幫」有關。據悉，9名受害人全部都是獨行女性，當中兩人與兒童一同乘車；部分人案發因戴耳機，令安全意識降低，讓賊人有機可乘。



用盜取現金及信用卡 到附近商鋪購物 屯門警區重案組主管督察胡諾軒表示，本月5日至11日接獲多宗報案，指在屯門區乘搭輕鐵及巴士期間，書包或手袋被打開，財物例如銀包、信用卡、現金被偷去。屯門警區情報組主管高級督察郭皓靈指疑犯選擇在繁忙時段趁人多擠迫，向單獨搭車的女士落手，再用盜取的現金及信用卡到附近商鋪購物，經調查及翻查閉路電視片段後，鎖定二人，發現他們昨日(11日)早上在杯渡輕鐵站徘徊，趁他們去到鍾屋村輕鐵站一帶後採取拘捕行動，在其中1人身上搜出部分懷疑贓物。