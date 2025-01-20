屯門醫院引入「磁波刀」治療系統　有病人手震情況隨即改善

屯門醫院去年第4季引入全港首個「磁波刀」治療系統，服務對象主要是原發性震顫患者，其次是柏金遜症患者。院方說，至今有2名病人已接受有關治療，過程毋須開刀及全身麻醉，術後效果理想，手震情況隨即改善，例如可以穩定斟水；雖然曾短暫出現輕微副作用，包括走路有點不穩，但現已大致康復。

羅興源：每年或可處理超過100宗個案

屯門醫院腦神經外科顧問醫生羅興源指出，該部儀器約2600萬元，相對較貴；估算本港約有2300名相關患者，目標首年服務20宗個案，但相信每年或可處理超過100宗個案。他又說，國際間不少研究指出，這項技術亦可用於治療強迫症及嚴重抑鬱症患者、甚至腫瘤科病人，相信該儀器的應用範圍具潛力擴展。