屯門醫院引入「磁波刀」治療系統　有病人手震情況隨即改善

屯門醫院去年第4季引入全港首個「磁波刀」治療系統，服務對象主要是原發性震顫患者，其次是柏金遜症患者。院方說，至今有2名病人已接受有關治療，過程毋須開刀及全身麻醉，術後效果理想，手震情況隨即改善，例如可以穩定斟水；雖然曾短暫出現輕微副作用，包括走路有點不穩，但現已大致康復。
羅興源：每年或可處理超過100宗個案
屯門醫院腦神經外科顧問醫生羅興源指出，該部儀器約2600萬元，相對較貴；估算本港約有2300名相關患者，目標首年服務20宗個案，但相信每年或可處理超過100宗個案。他又說，國際間不少研究指出，這項技術亦可用於治療強迫症及嚴重抑鬱症患者、甚至腫瘤科病人，相信該儀器的應用範圍具潛力擴展。
院方提到，患者以往可以靠藥物減輕病情，亦可選擇接受開顱手術但風險較大。如果接受「磁波刀」治療，患者需經評估，包括頭骨密度指數要良好，才可獲安排。這項技術結合實時磁力共振影像導航，利用數百至一千個高強度超聲波波束，穿過頭顱聚焦手術範圍的「靶點」，轉化為熱能消融顱內導致手震的靶點組織。
院方指，「磁波刀」常見副作用包括頭暈、手或咀部短暫麻痺；嚴重可導致腦水腫或出血、四肢無力，但這個情況十分罕見。
港大深圳醫院在2022年已使用「磁波刀」。醫管局神經外科統籌委員會主席陳達明認為，香港引入這項技術是「藏富於民」，強調引入過程中，要細心考慮醫療效益、技術的安全性等。
原文刊登於 香港電台