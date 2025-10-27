屯門醫院推漸凍人症康復樞紐 跨專科團隊復康會攜手助病患及照顧者

俗稱漸凍人症是一種運動神經元疾病，患者確診後，自理能力通常會在短時間內急速惡化，但因患者人數不多，社會對此病症的治療資源不多，對醫患及照顧者均有一定壓力。屯門醫院復康科早年以跨專科團隊一站式治療及照顧漸凍人症患者，令病人存活中位數升至20個月；團隊今年更與香港復康會合作，由病人確診首階段已一同介入，全面評估病人的身心需要。團隊強調，計劃除了提高病人生存日數的「量」，更是提高生活的「質」。

漸凍人症為神經退化性的罕見病，病患的運動神經元會持續死亡，致逐漸出現神經肌肉萎縮、四肢癱瘓，最終失去說話、行動與呼吸能力。為減輕患者須到不同專科治療的勞累，屯門醫院於2011年成立漸凍人症跨專科服務，並於2023年推行漸凍人症康復樞紐先導計劃，讓腦神經科、康復科、呼吸科、腸胃科及紓緩治療醫護團隊有更好協調，並提早預視患者的疾病進程。屯門醫院內科及老人科(康復科)顧問醫生鄒兆麟稱，成立跨專科團隊前，病人須定期到不同專科覆診，不但耗時，醫護亦難即時整合診斷結果與溝通。團隊成立後，回顧2013至2022年數據，接受跨專科治療的病人存活期中位數達20個月，高於非跨專科照顧的9個月。