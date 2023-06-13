屯門醫院新急症室周四啟用 增等候區椅 新設發燒等候區

新界西醫院聯網急症科部門主管劉柱良表示，新急症室開放當日，舊急症室會有職員指引病人往新入口登記，並會等到最後一名病人完成治理才停運舊急症室。他又指，留意到廣華醫院新急症室啟用，有大量病人到新急症室求診，故屯門醫院新急症室開放當天會增加額外人手，增加一倍的醫生和75%護士應付病患。他又指醫院在未來兩周會增加人手，並會密切留意求診情況，額外人手由新界西聯網的博愛醫院和天水圍醫院調配。

屯門醫院手術室擴建大樓陸續投入服務，位於大樓地下的急症室擴建部分周四(15日)早上8時啟用，公眾入口遷至手術室擴建大樓地下，與原本入口相距30米。急症室擴建部分增加等候區座椅、分流站及診症室的數量，更新設發燒等候區。

病人廁所靜止逾5分鐘響警報

新急症室的登記處設有4個櫃位，分流站亦增至5個，等候區設超過150個座椅，以及10間診症室，並新設可容納24人發燒等候區，內有負壓診症室，專門處理有傳染風險的病人。他補充指，新急症室的設施不代表可以縮短輪候時間，要視乎病人的求診複雜程度。另外，劉柱良指急診室自3月起已為心胸痛患者戴上儀器遙距監測心律，新急症室的廁所更設檢測機器，如病人靜止超過5分鐘，便會響警報，職員即時提供協助。

另外，產房和產科專用手術室已於去年11月遷至手術室擴建大樓，現時有兩間產科專用手術室、一間復甦房和13間獨立產室，其中一間產室配備負壓設備。每間產室設獨立洗手間、淋浴設備、電視及初生嬰兒救治設備等，提高產婦私隱度，同時設有電腦，方便醫護人員查閱產婦病歷和檢查報告。醫院指逾九成用家滿意設施及服務，認為產室的環境和配套可媲美私家醫院。

手術室擴建大樓高10層，新大樓透過工程將與舊座連貫，支援手術服務；並預計正在擴展中的深切治療部和手術室分別將於2023年7月和年尾投入服務。舊急症室在新急症室啟用後會翻新，未來變為急救區，設立急救房和急救創傷病房，增加電腦掃描。所有翻新工程完成後，建築面積達3,800平方米，比現時大一倍。

回應今年3月急症室部分位置水浸時，屯門醫院副行政總監鄭振邦表示當時雨量超過水井可排走水的限度，醫院已即時處理；並指事後醫院增加水位警報系統，將水泵調較至可提早啟動，又將兩個水井打通，增加排水量，之後無發現漏水問題。