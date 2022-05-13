屯門醫院殮房調亂遺體　彭鴻昌稱疫下殮房壓力大

彭鴻昌在一個電台節目表示，疫情期間公衆殮房的處理量增加一倍，促請院方完成調查後公布事故成因。他又估計，死者家屬於認領遺體後，兩具遺體放置在同一房間，其後送往火化時，殮房員工及殯儀館員工無再核對遺體身份導致出錯，認爲殮房及殯儀館都有責任，建議加強核對程序及溝通。

4殮房職員已停止執行相關職務

屯門醫院發言人昨日表示，有兩名離世病人的家屬前日(11日)早接近同一時段，先後到該院殮房辦理認領遺體手續。一具遺體原定在醫院告別禮儀室進行儀式後直接運往火化，另一具遺體則送往殯儀館進行儀式，惟及後殮房職員接獲通知，指在殯儀館的遺體並非原定的遺體，醫院調查後及證實事件時，其中一具遺體已被火化。消息指，兩具遺體均為男性長者，原應在醫院出殯的遺體已被送到和合石火葬場火化。

事件中，4名殮房職員已經停止執行相關職務，屯門醫院已提醒殮房職員，務必謹慎執行遺體認領程序，加強遺體身份認證。發言人又指，屯門醫院高度重視事件，前日(11日)及昨日(12日)均與家屬通話及會面，就遺體被對調深切致歉及致以慰問，醫院會盡力為家屬提供所需協助。院方已透過早期事故通報系統，向醫管局總辦事處報告事件，並會成立根源分析委員會，調查事件及檢視遺體處理流程。