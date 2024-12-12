屯門醫院41周待產孕婦胎死腹中　院方稱曾量度胎兒心跳正常

一名懷孕41周孕婦在屯門醫院待產催生，其後胎死腹中，其丈夫前日(10日)在社交網站發文指，得悉胎兒已無心跳後，妻子嘗試自行分娩但失敗，最後要緊急剖腹，事件中更曾大出血並感染，一度要入深切治療部留醫。丈夫質疑當中有否涉及失誤疏忽或缺乏專業判斷。
緊急剖腹分娩後 胎兒證實已死亡
根據其丈夫發文及醫院發言人說法，涉事孕婦3月於內地接受體外授精治療後懷孕，其預產期為上月28日，上周四(5日)入住屯門醫院待產，翌日(6日)清晨催生，當日上午和下午先後3次量度胎兒心跳，醫生均表示胎兒心跳正常。該孕婦下午開始出現規律疼痛，傍晚起疼痛加劇，其後有護士再進行檢查，晚上經超聲波檢查後被告知胎兒已無心跳。
其後，醫生告知可以經產道分娩，周日(8日)曾注射6支止痛針無效，產道分娩失敗後孕婦出現發燒情況，獲安排緊急剖腹分娩，胎兒取出後亦證實已死亡。產婦目前已經轉回產後病房繼續留醫，情況穩定。
屯門醫院：不涉及醫療事故
屯門醫院發言人對此深表悲痛，經初步審視後，認為醫療團隊在過程中有提供適切護理，病人出現嚴重併發症不涉及醫療事故。手術後婦產科團隊已即時向家屬解釋，分娩過程有可能會出現嚴重併發症，對產婦及胎兒產生風險甚至導致死亡，臨床上未必可以即時確定出現嚴重併發症的原因。若病人及家屬希望檢驗胎兒遺體以了解夭折原因，院方會提供協助。
婦產科醫生亦表示，足月胎兒突然死亡情況較少見，相信事件待死因庭查出真相後，可給家屬一個合理解釋外，亦幫助醫院吸取經驗，避免類似事件發生。