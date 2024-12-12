屯門醫院41周待產孕婦胎死腹中　院方稱曾量度胎兒心跳正常

一名懷孕41周孕婦在屯門醫院待產催生，其後胎死腹中，其丈夫前日(10日)在社交網站發文指，得悉胎兒已無心跳後，妻子嘗試自行分娩但失敗，最後要緊急剖腹，事件中更曾大出血並感染，一度要入深切治療部留醫。丈夫質疑當中有否涉及失誤疏忽或缺乏專業判斷。

緊急剖腹分娩後 胎兒證實已死亡

根據其丈夫發文及醫院發言人說法，涉事孕婦3月於內地接受體外授精治療後懷孕，其預產期為上月28日，上周四(5日)入住屯門醫院待產，翌日(6日)清晨催生，當日上午和下午先後3次量度胎兒心跳，醫生均表示胎兒心跳正常。該孕婦下午開始出現規律疼痛，傍晚起疼痛加劇，其後有護士再進行檢查，晚上經超聲波檢查後被告知胎兒已無心跳。