屯門雙嬰屍案｜涉案父母被控前年及去年兩度阻止埋葬屍體罪提堂　還柙6月3日再訊

新界北總區重案組總督察歐陽德

屯門玻璃樽藏嬰屍案，疑涉案父母今早在粉嶺裁判法院首次提度，被控兩項阻止埋葬屍體罪。裁判官應控方要求，押後案件至6月3日再訊，期間待進行DNA比對，及索取醫療報告確認嬰兒死因。兩名被告無作保釋申請，還柙候審，保留8日保釋覆核權利，至本月19日作覆核。 24歲男被告、倉務員林梓漢，及22歲女公關周櫻鏵被控兩項阻止埋葬屍體罪。控罪指，兩人於2022年在天水圍廈村一間鐵皮屋阻止埋葬一名男嬰的屍體，及2023年在屯門美恆樓阻止埋葬另一名男嬰的屍體。庭上可見男被告瘦削，身穿白色長袖上衣應訊。而女被告則身形細小，身穿黑色風褸。兩人在庭上表現平靜，並表示明白控罪，女被告於散庭進入羈留室時不斷向公眾席張望。

警方昨日(10日)向傳媒簡報案情的調查進展，指法醫已完成兩具男嬰屍體的初步解剖及驗屍，發現兩具屍體介乎24至30周，身上沒有明顯傷痕，但兩具嬰兒屍體死亡時間、究竟是出世前死亡還是出世之後，以及死亡原因仍須進一步檢驗；又指，警方暫時在本港公立及私營醫院找不到兩名死者的生產紀錄。 新界北總區重案組總督察歐陽德表示，星期五(3月8日)中午時分一名清潔工於屯門新墟唐樓住宅一單位進行清潔時，在客廳位置發現兩罌透明的玻璃樽，入面分別浸著兩具懷疑嬰兒屍體。