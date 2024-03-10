屯門雙嬰屍案 2名男嬰介乎24至30周 警暫未找到死者生產紀錄

屯門早日發生玻璃樽藏嬰屍案，啓民徑35號美恒大樓C座一住宅單位內發現兩具嬰兒屍體。警方今日(10日)向傳媒簡報案情的調查進展，指法醫昨日已完成兩具男嬰屍體的初步解剖及驗屍，發現兩具屍體介乎24至30周，身上沒有明顯傷痕，但兩具嬰兒屍體死亡時間、究竟是出世前死亡還是出世之後，以及死亡原因仍須進一步檢驗；又指，警方暫時在本港公立及私營醫院找不到兩名死者的生產紀錄。
新界北總區重案組總督察歐陽德表示，星期五(3月8日)中午時分一名清潔工於屯門新墟唐樓住宅一單位進行清潔時，在客廳位置發現兩罌透明的玻璃樽，入面分別浸著兩具懷疑嬰兒屍體。
警方經調查後於同日下午及晚上，在油麻地以「非法處理屍體」罪拘捕1男1女本地人；初步調查顯示兩名為情侶關係，兩人亦有機會是兩名已死去男嬰的父母。兩名被捕人士現時正被扣留當中，明天會押解到粉嶺裁判法院提堂。
死因仍有待調查
他續指，法醫進行初步解剖後，發現兩具嬰兒屍體沒有明顯傷痕，死因仍有待調查；而浸泡嬰兒屍體的液體亦仍未明。歐陽德又指，法醫已提取嬰兒的基因供警方進行調查，警方會比較死者與被捕人士的基因，以查證他們的關係。
歐陽德表示，實屬悲劇，呼籲懷孕當中的準父母有需要時，去尋求專業醫護意見和適當照顧。他提醒，由於失當行為導致嬰兒死亡，或會令其父母負上刑事責任。