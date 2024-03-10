屯門雙嬰屍案 2名男嬰介乎24至30周 警暫未找到死者生產紀錄

屯門早日發生玻璃樽藏嬰屍案，啓民徑35號美恒大樓C座一住宅單位內發現兩具嬰兒屍體。警方今日(10日)向傳媒簡報案情的調查進展，指法醫昨日已完成兩具男嬰屍體的初步解剖及驗屍，發現兩具屍體介乎24至30周，身上沒有明顯傷痕，但兩具嬰兒屍體死亡時間、究竟是出世前死亡還是出世之後，以及死亡原因仍須進一步檢驗；又指，警方暫時在本港公立及私營醫院找不到兩名死者的生產紀錄。

新界北總區重案組總督察歐陽德表示，星期五(3月8日)中午時分一名清潔工於屯門新墟唐樓住宅一單位進行清潔時，在客廳位置發現兩罌透明的玻璃樽，入面分別浸著兩具懷疑嬰兒屍體。