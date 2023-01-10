屯門青年玩Parkour跳上輕鐵車頂拍夜景　警拘3男年齡介乎21至24歲

【23:08更新：警方拘捕3名涉案男子】

警方今日(10日)晚上表示，經調查後拘捕3名男子，涉嫌「未經許可在限制飛行區內進行飛行」、「妨擾罪」及《香港鐵路條例》「故意危害安全」罪。3名被捕人年齡介乎21至24歲，分別報稱任職送貨員、機械維修員和學生。

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網上有片段流傳，2名青年在屯門市中心站月台頂，跳上一列輕鐵車頂，期間以手機拍攝夜景，至列車抵達屯門站站後，再跳落車離去。港鐵表示，留意到網上有一段涉及輕鐵行車時，有人作出不適當行為影響行車安全的片段，已經報警，會全力協助警方調查，呼籲市民顧己及人，不應作出任何不適當及危及個人人身安全行為。