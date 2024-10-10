屯門顯發邨試行智能門禁　二維碼隨時轉防截圖外洩

房委會在公共屋邨試行智能門禁，《am730》獲悉，屯門顯發邨獲選定成為本港首條試用智能門禁系統的公共屋邨，住戶可利用電話應用程式掃二維碼，或用「房署繳費通」拍卡進入大廈。房署回覆，二維碼會隨時轉動，即使被截圖外傳亦無效。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑建議，房委會長遠可用智方便「個人碼」門禁，保安度更高。
記者︰曾偉龍
房署早前指，將選定一條公共屋邨試行非接觸式的智能門禁系統，選定屋邨的租戶可利用電話應用程式在大廈入口閱讀器掃描二維碼，或選擇使用兼備門禁功能的「房署繳費通」卡拍卡進入大廈。《am730》獲悉，房署已選定並於本月初入伙的屯門顯發邨安裝智能門禁系統，涉及1座公屋大廈共872伙。
房署指二維碼隨時間轉動
房署回覆《am730》指，屯門顯發邨於9月30日開始試行智能門禁系統，租戶只需啟動已安裝的智能門禁系統電機應用程式產生一個二維碼，在大廈入口的閱讀器掃描手機上的二維碼後便可進入大廈，由於二維碼會隨時間不斷轉動，故以截圖等方法轉載的二維碼均屬無效，可加強保安，而租戶亦可選擇使用兼備門禁功能的「房署繳費通」卡進入大廈。房署未來仍會探討其他各種創新科技在門禁系統上應用的可行性。
區議員冀公屋廣泛應用
屯門區議員林的徽接受《am730》查詢時指，智能門禁在內地和本港私人屋苑已經普及，亦較傳統按密碼為保險和方便，他理解房署試行並了解使用情況需時，但科技是大勢所趨，智能門禁使用難度亦不大，希望房署可以廣泛在新舊屋邨採用，「二維碼科技好成熟，餐廳落單都係QR code落單，年輕一代都識用，（智能門禁）只係多一個選擇……舊屋邨比較多老人家，需要教育佢哋點樣使用」。但他擔心，二維碼有機會被截圖及轉發他人，形成保安漏洞，若二維碼設有時限，時限跨度不應太大。
對於住戶若選擇拍卡，需使用「房署繳費通」，林的徽認為，使用電話程式最為方便，若拍卡則應融入市民普遍使用的智能卡中，避免帶多張卡。他又認為，線上支付成熟，公屋未來亦可考慮讓租戶使用電話應用程式交租，推動公屋智能化。
方保僑倡使用智方便「個人碼」門禁
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，使用電話的二維碼門禁可方便居民，因毋須使用額外的配件，亦較傳統密碼更保險，「（傳統密碼）可以偷睇或傳咗出去」，建議房委會未來可使用智方便「個人碼」門禁，認證和保安更強，亦可做到「一網通辦」。至於網絡訊號不穩會否影響二維碼門禁，方保僑指，需視乎二維碼應用程式是否依賴互聯網，舉例Alipay HK的「易乘碼」是按時間生成，即使沒有訊號仍可運作，而智能門禁被黑客侵入的風險亦不高。