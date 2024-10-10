屯門顯發邨試行智能門禁　二維碼隨時轉防截圖外洩

房委會在公共屋邨試行智能門禁，《am730》獲悉，屯門顯發邨獲選定成為本港首條試用智能門禁系統的公共屋邨，住戶可利用電話應用程式掃二維碼，或用「房署繳費通」拍卡進入大廈。房署回覆，二維碼會隨時轉動，即使被截圖外傳亦無效。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑建議，房委會長遠可用智方便「個人碼」門禁，保安度更高。

記者︰曾偉龍

房署早前指，將選定一條公共屋邨試行非接觸式的智能門禁系統，選定屋邨的租戶可利用電話應用程式在大廈入口閱讀器掃描二維碼，或選擇使用兼備門禁功能的「房署繳費通」卡拍卡進入大廈。《am730》獲悉，房署已選定並於本月初入伙的屯門顯發邨安裝智能門禁系統，涉及1座公屋大廈共872伙。

房署指二維碼隨時間轉動

房署回覆《am730》指，屯門顯發邨於9月30日開始試行智能門禁系統，租戶只需啟動已安裝的智能門禁系統電機應用程式產生一個二維碼，在大廈入口的閱讀器掃描手機上的二維碼後便可進入大廈，由於二維碼會隨時間不斷轉動，故以截圖等方法轉載的二維碼均屬無效，可加強保安，而租戶亦可選擇使用兼備門禁功能的「房署繳費通」卡進入大廈。房署未來仍會探討其他各種創新科技在門禁系統上應用的可行性。