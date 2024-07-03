屯門黃金海岸酒店泳池 7歲男童溺斃 暫列看管兒童忽略

炎夏到來，水上活動尤其要小心！一名男童周一在屯門黃金海岸酒店泳池游泳期間遇溺，男童昏迷並送往醫院救治，惜終不治。案件暫列作對所看管兒童忽略，未有人被捕。有救生員提醒，家長陪子女游泳時應一同落水，切勿過分依賴助浮工具。



事發在本周一(1日)早上約11時，警方接獲青山公路—青山灣段一酒店職員報案，指一名7歲男童懷疑在上址一泳池遇溺暈倒，由其父親救起，他當時陷入昏迷。救援人員接報到場後，將男童送往屯門醫院治理，惟下午2時證實死亡。經初步調查，相信男童在上址游泳期間意外遇溺，死因有待驗屍後確定。據了解，當日早上10時許，男童父親帶著男童與另一兄弟在酒店泳池游泳，近一小時後男童遇溺，其後由救生員及在場人士協助施救。酒店回覆查詢指，對意外感到難過，向男童家人致以深切慰問和提供適切協助。泳池按相關規定有救生員當值，並設有AED等急救設備。酒店會全力配合有關調查。