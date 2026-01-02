屯門「星堤」30歲菲籍女子倒斃睡房丈夫被捕 城大：交警處理

除夕（31日）屯門發生命案。掃管笏「星堤」一名30歲菲律賓籍女子與丈夫爭執後倒斃睡房內，消息指其丈夫為香港城市大學副教授。據城大網頁資料，他是公共及國際事務學系副教授，曾先後就讀美國堪薩斯大學及哈佛大學，研究範疇涵蓋東南亞政治、政制比較及政治發展，其中大部分學術論文集中探討泰國政治。城市大學回覆傳媒查詢指，事件現交由警方處理，又指校方極度重視守法循規，如有需要，會根據既定的紀律程序處理。

事發於除夕（31日）下午約1時，一名傭工完成工作後，離開屯門掃管笏管翠路1號「星堤」第10單位，剩下夫婦二人在家中。據悉，夫婦隨後疑因作息問題爭執，雙方口角後婦人留在房中，丈夫則被趕出廳。至下午約4時，丈夫在客廳睡醒後打算入房找妻子，惟未能開門進入，遂找傭工回來協助，但相信妻子倒臥在房內地面，擋住房門而未能開啟，丈夫於是報警求助。警方和救護員接報後趕至現場，協助將妻子救出，惟當場證實她已經死亡，死因有則剖屍確定。屯門警區重案組人員介入調查，據知，警員在單位搜查期間，發現有懷疑海洛英毒品，遂以「管有危險藥物」拘捕該名48歲丈夫。據了解，丈夫為法國籍男子，持有香港身份證；而該名傭工只會不定期在上址單位留宿。