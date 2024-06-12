屯門31歲女涉公屋內藏230萬元「Happy粉」被捕　警檢11年來最大量貨

屯門一名31歲女子於公屋單位內藏毒被捕。警方表示，今次檢獲的「Happy粉」分量，是自這種毒品2013年首次出現在香港以來最多。 警方毒品調查科根據情報分析及深入調查後，昨日（11日）於屯門一個公共屋邨採取反毒品拘捕行動，在一個單位外截查一名31歲姓鍾女子，在其手袋及她租住的公屋單位內一個行李箱，撿獲4,654包共重約23.3公斤、俗稱「Happy粉」的懷疑混合毒品，市值約230萬元，以涉嫌「販運危險藥物」將她拘捕，她報稱無業，現正被扣留調查，案件將於明日（12日）在屯門裁判法院提堂。

料毒品尚未流出市面 毒品調查科行動組高級督察唐為國表示，相關販毒團伙運作時間相信少於一個月。經初步調查，相信疑犯周一（10日）接收毒品，並以租住的公屋單位作毒品儲存倉，料毒品尚未流出市面。他相信今次警方行動已斷絕販毒集團的供應鏈，堵截大批Happy粉流入本地市場。

警批評疑犯沒珍惜公屋資源 警方估計，販毒團伙看中疑犯「搵快錢」的心態，以數千元報酬招攬她管理毒品儲存倉及派送毒品，而至今她未到任何報酬。唐又批評疑犯沒有珍惜寶貴的公共房屋資源，反而利用單位販毒，警方會將此案件轉介相關部門跟進。