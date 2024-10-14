屯門6歲女童遭非禮 街坊睹疑犯以公仔誘騙 犯案過程僅30秒

屯門青山兒童遊樂場昨日（13日）發生非禮案，一名6歲女童疑被一名39歲男子以玩「包剪揼」引誘，繼而非禮，其間有街坊發現及喝止，男子及後遭多名熱心市民追截及制服。
一名女網民今日（14日）於社交平台facebook發文，稱案發時在場目睹事件經過，指昨日下午5時許，她陪女兒在公園玩樂期間，看到該名男子帶著年約6歲女童到公園圍欄後方，對女童作出非禮行為，整個過程僅約30秒，「面對面猜咗一下包剪揼，男人已經拉手，即刻調轉個妹妹，從後抱住 揭起條裙上下其手！！！！！」她見狀大驚，隨即大聲呼喝，該名男子聞言拔足狂奔，「好多街坊幫手先㩒（撳）低到個男人！！！！」然後報警求助。
男子疑以肉桂狗玩具誘騙女童
她續指，其外甥聽到該名男子問女童「猜唔猜包剪揼」，起初女童拒絕，其後該名男子於袋中取出肉桂狗玩具，懷疑以此引誘女童到圍欄後。而女童母親當時亦在附近，但要同時照顧3名子女，「媽咪都喺附近湊住BB」。她對於有人在眾目睽睽下，於人來人往的公園犯案感到震驚，「真係好X得人驚，即刻諗起素媛」發此帖文目的是想提醒家長要多加警惕，「唔好太放心就咁放小朋友係公園！」教育子女遇事要高呼求助，同時呼籲大家多留意身邊事。
不少網民均對事件感震驚，並向發文者道謝「多謝你嘅挺身而出」、「好彩有你見到！」、「好恐怖，多謝你見義勇為」。
事發於昨日（13日）下午5時15分，一名男子在青河坊附近一公園遊樂場，懷疑非禮一名6歲女童；途人將該男子截停及報案。警方接報後到場，以涉嫌「非禮」拘捕一名39歲姓黃男子，他被扣留調查，案件交由屯門警區刑事調查隊第二隊跟進。