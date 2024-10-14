屯門6歲女童遭非禮 街坊睹疑犯以公仔誘騙 犯案過程僅30秒

屯門青山兒童遊樂場昨日（13日）發生非禮案，一名6歲女童疑被一名39歲男子以玩「包剪揼」引誘，繼而非禮，其間有街坊發現及喝止，男子及後遭多名熱心市民追截及制服。

一名女網民今日（14日）於社交平台facebook發文，稱案發時在場目睹事件經過，指昨日下午5時許，她陪女兒在公園玩樂期間，看到該名男子帶著年約6歲女童到公園圍欄後方，對女童作出非禮行為，整個過程僅約30秒，「面對面猜咗一下包剪揼，男人已經拉手，即刻調轉個妹妹，從後抱住 揭起條裙上下其手！！！！！」她見狀大驚，隨即大聲呼喝，該名男子聞言拔足狂奔，「好多街坊幫手先㩒（撳）低到個男人！！！！」然後報警求助。